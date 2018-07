Hoyos kündigt globalen, 100 Millionen US-Dollar schweren Hacker-Wettbewerb für Kryptowährung an

Neue globale Gebrauchstoken und Wallet als sicherste in derBrancheNew York (ots/PRNewswire) - Die Hoyos Integrity Corporation("HOYOS") (https://www.hoyosrisen.io/), ein globaler Anbieter vonSecure Mobile Telecommunications as a Service (SaaS) hat heute denStart der weltweit ersten Global Hacker Challenge(http://dev2.hoyosrisen.io/challenge/) (Globaler Hacker-Wettbewerb)angekündigt. Das Unternehmen hat Gebrauchstoken seiner KryptowährungRISEN (RSN) im Wert von 100 Millionen US-Dollar in eine öffentlicheKrypto-Wallet gelegt, die mit dem einmaligen und patentierten Systemdes Unternehmens mit biometrischer Sperre und mithilfe vonBlockchain-Technologie gesichert sind. Das System entspricht demIEEE-Standard 2410, der unter anderem von Hoyos mitentwickelt wurde.Die einmalige und sichere Krypto-Wallet läuft sowohl auf IOS- alsauch auf Android-Geräten, aber auch auf dem unternehmenseigenenSmartphone, bekannt unter dem Namen BIBLOS (Biometrics BlockchainSecure Smartphone), das auch für militärische Zwecke geeignet ist. Inden ersten beiden Wochen des Wettbewerbs kam es zu über 300Angriffsversuchen, die nicht erfolgreich waren.Der HOYOS RISEN-Token (Real-time Impervious Security Environment;Undurchdringbare Echtzeit-Sicherheitsumgebung) unterstützt einePlattform, in die Malware und Hacker praktisch nicht eindringenkönnen. Der Token wurde in Sachen Sicherheit gründlich entwickelt,damit die Sicherheit der Sprach-und Datenkommunikation, dieIdentität, digitale Assets, wie Token, smarte Verträge,Krypto-Wallets, Schlüssel für Kryptowährungen, private Fotos,sensible Arbeitsdaten, persönliche medizinische Informationen undandere, zu 100 Prozent gewährleistet ist.Die private Adresse und der private Schlüssel der digitalenBrieftasche, die beiden Kernelemente für die eindeutige Zuweisung zueiner Krypto-Wallet, wurden von HOYOS öffentlich zur Verfügunggestellt:ÖFFENTLICHE ADRESSE: 0x522f2dAB3a68a1337C290F1383b5f9DC0B8e1aCfPRIVATER SCHLÜSSEL:b1381d653e9a5ebf4def01bf3a7216a44c32e76d0b0e05b6e4c6667504e380d7"Als wir mit der Vermarktung unseres RISEN-Angebots angefangenhaben, war die Aufmerksamkeit durch weltweit tätige Banken,kapitalstarke Investoren und Regierungsbehörden überwältigend. Fastalle, mit denen wir gesprochen haben, wollten auf unsere Technologiezugreifen, um sie zu testen und um Schwachstellen zu finden", sagteHector Hoyos, Vorstandsvorsitzender, CEO und Chief Technology Officerder Hoyos Integrity Corporation. "Ich folge dem Grundsatz, nur das zuversprechen, was ich auch halten kann. Wenn Sie wirklich an dasglauben, was Sie tun, dann können Sie es auch einem Test unterziehen,und zwar so offen und öffentlich wie möglich - darum haben wir unsfür einen solchen Wettbewerb entschieden. Wenn man es hacken kann,dann kann man es gleich bleiben lassen, aber das wird nichtpassieren."Die HOYOS RISEN-Technologie und zugehörigen Lösungen wurden sehrgründlich und mit einer besonderen Betonung des Sicherheitsaspektsentwickelt. Mit den Hoyos RISEN-Lösungen werden Token, smarteVerträge, Zahlungen, Finanzgeschäfte und Transaktionen jeder Artabgesichert, in dem sie mit der einzigartigen Biometrie des Nutzers"signiert" und geschützt werden, was im Gegenzug zur Wahrung derIdentität und der Privatsphäre beiträgt.Hoyos sagte weiter: "Mithilfe unserer Technologie könnenKrypto-Handelsplätze und Verbraucher ihre sämtlichen Krypto-Assetsschützen, ohne dass sie irgendeinen ihrer privaten Schlüssel für einedigitale Brieftasche ausdrucken und verbergen müssten. Gar nichtdavon zu reden, dass man archaische und unsichere Methoden, wieCold-Storage-Geräte oder Protokolle, einsetzen muss. All das istdigital und biometrisch geschützt, und zwar dezentral, damit essowohl vor Angriffen von innen wie von außen bewahrt wird."Hector Hoyos führte weiter aus: "Viele Unternehmen auf der Weltvermarkten sogenannte sicher Smartphones, sichere Krypto-Wallets undso ziemlich jede Arte von 'Sicherheit', die sich denken lässt. Aberkeine davon ist wirklich sicher. Nicht einmal Apps wie Whatsapp,Telegram oder Signal sind sicher, weil die Inhalte (Sprache, Daten)aus dem Speicher durch sogenannte ;RAM Scraper Malware' gestohlenwerden können, bevor sie verschlüsselt werden. Das, was wir tun, isteinmalig auf diesem Planeten, und wir werden es mit diesem Wettbewerbbeweisen." Hoyos ist davon überzeugt, dass seine Technologie undseine Lösungen die Antwort auf die Sicherheitsfragen derKrypto-Branche sind, die sich aus den immer stärker werdendenAngriffs- und Hackerwellen ergeben und die in regelmäßigen Abständendie Kapazitäten der Handelsplätze und der Verbraucher beim Schutzihrer Assets und das grundlegende Vertrauen in die Sicherheit vonKryptowährungen belasten. Weitere Informationen über Hoyos, seineTechnologie und seinen bevorstehenden ICO finden Sie unterwww.hoyosrisen.io