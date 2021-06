Hoymiles präsentiert auf der SNEC PV Power Expo 2021 das neueste Sortiment an Hochleistungs-Mikrowechselrichtern

Shanghai (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Bigger Than Ever" stellte Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), ein führender Anbieter von intelligenten Energielösungen und Hersteller von Mikrowechselrichtern, auf der SNEC PV Power Expo 2021 in Shanghai, China, sein komplettes Sortiment an Mikrowechselrichtern für Hochleistungs-Solarmodule sowie das Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, eine Datenübertragungseinheit mit drahtloser Sub-1GHz-Konnektivität für mehr Zuverlässigkeit, vor."Nach Jahren kontinuierlicher Produktentwicklungen und -verbesserungen freuen wir uns, unsere neuesten Hochleistungs-Mikrowechselrichterlösungen zu präsentieren, mit denen Hoymiles einmal mehr an der Spitze der PV-Industrie steht, wenn es darum geht, die Anforderungen der Branche in Bezug auf Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Erweiterung der Anwendbarkeit von Mikrowechselrichtern in industriellen und kommerziellen Szenarien zu erfüllen", erklärte Zhang Xingyao, Produktmanager von Hoymiles.Zu den auf der Fachmesse vorgestellten Produkten gehören:- HMS-2000 Der 4-in-1-Mikrowechselrichter wurde von Grund auf für Hochleistungs-Solarmodule entwickelt. Er bietet eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 2000 VA und setzt damit neue Maßstäbe für die Branche. Unabhängige MPPT und Überwachung ermöglichen höhere Energieerträge und eine optimierte Wartung, während die Unterstützung der Sub-1GHz-Drahtloslösung eine robustere Kommunikationsstabilität bietet.- HMS-1000: 2-in-1-Mikrowechselrichter, der mit identischen Funktionen und einer Ausgangsleistung von bis zu 1000 VA ausgestattet ist.- HMS-500: 1-in-1-Mikrowechselrichter, der mit identischen Funktionen und einer Ausgangsleistung von bis zu 500 VA ausgestattet ist.- HMT-2250: Der neueste dreiphasige Mikrowechselrichter mit Blindleistungsregelung ist eine bahnbrechende Lösung, die in der allgemeinen dreiphasigen 230V/400V-Stromverteilung eingesetzt werden kann und den Anschluss von 6 PV-Modulen unterstützt.- Hoymiles Gateway DTU-Pro-S: Eine Datenübertragungseinheit, die nahtlos mit der S-Miles Cloud zusammenarbeitet und die Sub-1GHz-Drahtloslösung unterstützt."Unsere technologischen Durchbrüche ermöglichen es uns, den maximalen DC-Eingangsstrom eines einphasigen Mikrowechselrichters um bis zu 22 Prozent auf 14 A zu erhöhen. Damit ist Hoymiles der erste Anbieter einer Mikrowechselrichter-Systemlösung, die perfekt auf 182mm-Hochleistungs-PV-Module abgestimmt ist. Im Rahmen unseren jüngsten Bemühungen, die Anwendbarkeit und Kompatibilität der Wechselrichter auf Modulebene zu erweitern, hat Hoymiles den weltweit ersten dreiphasigen Mikrowechselrichter mit Blindleistungsregelung entwickelt. Der Mikrowechselrichters kann somit in einem breiteren Spektrum von Anwendungsszenarien eingesetzt werden", erläutert Zhao Yi, stellvertretender Geschäftsführer und Direktor des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hoymiles."Was Qualität, Wirkungsgrad und Kosteneffizienz angeht, so sind alle unsere neuen Produkte dafür ausgelegt, die Betriebsleistung des Systems deutlich zu verbessern und die Stromkosten pro Kilowattstunde zu senken. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden von niedrigeren Kosten bei gleichzeitig unübertroffener Effizienz unserer Produkte profitieren", fügte er hinzu.Informationen zu HoymilesHoymiles ist ein globaler Anbieter von MLPE-Lösungen (Module-Level Power Electronics), der sich auf Wechselrichter und Speichersysteme auf Modulebene spezialisiert hat. Mit der Vision einer sauberen, nachhaltigen Zukunft hat sich Hoymiles zum Ziel gesetzt, die intelligente Energiebranche durch robuste Technologie und zuverlässige Produkte anzuführen.Mit einem engagierten Ingenieurteam, über 500 globalen Experten und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk, das sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien erstreckt, hat Hoymiles Hausbesitzer und Gewerbetreibende in mehr als 70 Ländern und Regionen in die Lage versetzt, sich der Reise zu echter offener Energie anzuschließen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523088/01.jpgPressekontakt:Tingting Zheng+86-13868834922zhengtingting@hoymiles.comOriginal-Content von: Hoymiles Power Electronics Inc., übermittelt durch news aktuell