Howard Tenens wählt Yardi zur Verwaltung seines Logistikportfolios für Großbritannien

Stroud, England (ots/PRNewswire) -Privates Immobilien- und Logistikunternehmen wählt integriertecloudbasierte Lösung zwecks optimierter LogistikportfolioverwaltungHoward Tenens, ein führender Immobilien- und Logistikbetreiber,machte Yardi Voyager® (https://www.yardi.com/uk/products/yardi-voyager-commercial/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens)zur Plattform seiner Wahl für Portfoliomanagement undKapitalanlagenbuchhaltung. Die cloudbasierte, vollständig mobileSoftware-as-a-Service-Lösung wird in Verbindung mit Lösungen aus derYardi® Commercial Suite (https://www.yardi.com/uk/products/yardi-commercial-suite/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens)verwendet, um die Verwaltung von Immobilienportfolios undBerichterstattungen zu optimieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/676064/Yardi_Logo.jpg )Ergänzend zu Voyager wählte Howard Tenens Yardi Orion®BusinessIntelligence (https://www.yardi.com/uk/products/orion-business-intelligence/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens), umaussagekräftige Indikatoren für Leistungsfähigkeit undmaßgeschneiderte Berichte zu liefern; Yardi® Advanced Budgeting &Forecasting (https://www.yardi.com/uk/products/advanced-budgeting-and-forecasting/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens),um die Bewertung finanzieller Gesundheit zu automatisieren undflexible Prognosen und Finanzplanung zu ermöglichen und Yardi®Construction Management (https://www.yardi.com/uk/products/yardi-construction-management/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens), um bei Kostenkontrollen und Budget-Tracking unterstützendagieren zu können und Prognosen für eine größere Ertragskraft zuoptimieren."Nachdem wir auf dem Markt nach einer modernen und mobilen Lösunggesucht hatten, entschieden wir uns für Yardis vollständig vernetztesLösungsangebot, das uns bei einer Transformation unsererGeschäftstätigkeiten helfen würde. Angesichts der wachsenden Anzahlzu verwaltender Immobilien legen wir bei der Immobilienverwaltunggroßen Wert auf Überwachung, Transparenz und Flexibilität. DankYardis innovativem Strategieplan erwarten wir weiteres Wachstum undeine optimierte Berichterstattung", so Simon Emms, Property Directorbei Howard Tenens Limited."Wir sind hocherfreut, Howard Tenens als Teil der Yardi-Familiebegrüßen zu dürfen. Mit einem wachsenden Portfolio an gewerblichenImmobilien von über 3,5 Millionen Quadratfuß ist es für dasUnternehmensteam unerlässlich, über völlige Klarheit in Bezug auf eingesundes Portfolio zu verfügen, was Voyager in Verbindung mit derYardi Commercial Suite bereitstellen wird", erklärte Neal Gemassmer,Vice President International bei Yardi.Informationen zu Howard TenensHoward Tenens gehört zu den größten privaten Immobilien- undLogistikunternehmen in Großbritannien. Mit maßgeschneidertenLogistik- und Lagerungslösungen und über 3,5 Millionen Quadratfuß anhochwertigen Lagereinrichtungen in ganz Großbritannien liefert HowardTenens nachhaltige Lösungsansätze, um Kunden bei der Umsetzungökologischer Zielsetzungen zu unterstützen. Weitere Informationenfinden Sie unter tenens.com (http://www.tenens.com/).Informationen zu YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- undImmobilien-Management-Software, die in verschiedenstenImmobiliengesellschaften jeglicher Größenordnung zum Einsatz kommt.Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Haupsitz in Santa Barbara,Kalifornien, und betreut weltweit Kunden von Niederlassungen inAustralien, Asien, Nahost, Europa und Nordamerika aus. WeitereInformationen sind unter yardi.com/uk (https://www.yardi.com/uk/?utm_source=press_release&utm_campaign=howard_tenens) erhältlich.