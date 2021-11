Howard Hughes-Aktie: Was wird hier gespielt!

Howard Hughes (NYSE:HHC) verdiente im 2. Quartal 4,99 Mio. $, was einem Anstieg von 120,14% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Howard Hughes verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 212,46 Mio. $, was einem Anstieg von 11,48 % seit Q1 entspricht. Im ersten Quartal erwirtschaftete Howard Hughes einen Umsatz von 190,58 Mio. $, verlor aber 24,77 Mio. $ an Gewinn.

