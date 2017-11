Hamburg (ots) - Seit über 50 Jahren steht Howard Carpendale schonauf der Bühne. Bis Anfang April nächsten Jahres ist er noch mitseinem aktuellen Album "Wenn nicht wir" auf Tour. In Neue Post (EVT08.11.) spricht der Sänger offen wie nie.Jeden Abend singt der Schlagerstar vor Tausenden von Menschenseine Hits - und bleibt dabei ganz entspannt: "Lampenfieber hatte ichnoch nie. Ich bin immer gut vorbereitet. Und gebe mir bei jedemKonzert so viel Mühe, als sei es mein letztes." Der Gedanke an dieeigene Endlichkeit beschäftigt den Sänger: "Es lässt sich nichtvermeiden, dass wir eines Tages diese Erde verlassen werden. Wie oftgehen Menschen, ohne Wichtiges ausgesprochen zu haben? Deswegenbleibt in meinem Leben nichts mehr ungesagt! Ich versuche schon seiteinigen Jahren, den Menschen in meinem Umfeld zu sagen, wie wichtigsie für mich sind. Ich rede mit meiner Familie und Freunden sehr vielüber das, was ich denke", so Howard.Seit über 30 Jahren ist Donnice (61) die Frau an seiner Seite."Wir waren nie glücklicher als jetzt", sagt Howard Carpendale. Erweiß, mit wie viel Glück er gesegnet ist: "Mein Leben ist zwar eineAchterbahn. Aber ich erlebe eine schöne Zeit!"Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 46, ab Mittwoch8. November 2017 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung QuelleNeue Post.Über Neue PostNeue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seitüber 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. NeuePost ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus denKönigshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Starsaus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der großeServiceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bildenWohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leutevon nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragischeGeschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zumredaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähezur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- undKosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell