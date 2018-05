"How to Be Single" mit Dakota Johnson im Montagskino des ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Glücklich allein oder immer auf der Suche nach Mr. Right? DieseFrage beantworten vier junge New Yorker Single-Frauen in derromantischen Komödie "How to Be Single" ganz unterschiedlich. Das ZDFzeigt das Hollywood-Debüt des deutschen Regisseurs Christian Ditteram Montag, 14. Mai 2018, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. In derHauptrolle ist Hollywood-Star Dakota Johnson zu sehen, die sich indiesem Film nicht mit den ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben ihresPartners auseinandersetzen muss, sondern ihren Weg im Leben findenwill.Alice (Dakota Johnson) trennt sich von ihrem Freund Josh (NicholasBraun) und zieht von Portland nach New York, wo sie in einer großenKanzlei eine Stelle als Anwaltsgehilfin annimmt. Von ihrer KolleginRobin (Rebel Wilson) wird Alice ins wilde Partyleben derMillionen-Metropole eingeführt. Wohnen kann Alice zunächst bei ihrerSchwester Meg (Leslie Mann), einer auf Geburtshilfe spezialisiertenÄrztin, die plötzlich ihre biologische Uhr ticken hört und perSamenspende ein Kind bekommen möchte. Auf einer Weihnachtsparty lerntAlice den Bauunternehmer David Stone (Damon Wayans, Jr.) kennen, dochder alleinerziehende Vater will sich nach dem Tod seiner Frau nochnicht auf eine Beziehung einlassen. Es folgt ein One-Night-Stand mitBarkeeper Tom (Anders Holm), der aber eigentlich in Lucy (AlisonBrie) verliebt ist, sich dies jedoch zunächst nicht eingestehen will.Und auf einmal tritt auch Ex-Freund Josh wieder in Alice' Leben.Presseportal: ly.zdf.de/UHQU/https://zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/montagskinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell