Houston Wire & Cable: War das schon alles?

Für die Aktie Houston Wire & Cable aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 12.04.2020, 23:52 Uhr, ein Kurs von 2.22 USD geführt.

Houston Wire & Cable haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Houston Wire & Cable-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,02 USD mit dem aktuellen Kurs (2,26 USD), ergibt sich eine Abweichung von -43,78 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (2,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,16 Prozent), somit erhält die Houston Wire & Cable-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Houston Wire & Cable erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -65,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um 8,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -74 Prozent im Branchenvergleich für Houston Wire & Cable bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent im letzten Jahr. Houston Wire & Cable lag 72,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Houston Wire & Cable wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.