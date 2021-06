House of Saka Aktie: Diese Cannabisaktien sind einen zweiten Blick wert!

Der Cannabisgetränkehersteller House of Saka, Inc. hat Aaron Silverstein zum Vizepräsidenten für Produktion und Geschäftsentwicklung ernannt.

Silverstein, der umfangreiches Wissen über Cannabis-infundierte Weine und Getränke mitbringt, arbeitete zuvor als Geschäftsführer bei BevZero, einem Hersteller von alkoholfreien Getränken.

"Ich war schon immer in die Marke House of Saka verliebt", sagte Silverstein Anfang der Woche, "Der Einstieg bei House of Saka fühlt sich eher wie



