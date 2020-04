Houlihan Lokey: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Für die Aktie Houlihan Lokey stehen per 02.04.2020, 12:54 Uhr 53.65 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Houlihan Lokey zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Houlihan Lokey haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Houlihan Lokey beläuft sich mittlerweile auf 47,62 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 53,68 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,73 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 52,2 USD. Somit ist die Aktie mit +2,84 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Houlihan Lokey schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,61 % und somit 2,49 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,1 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Houlihan Lokey-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Houlihan Lokey aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 53,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (53,68 USD) ausgehend um -0,02 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Houlihan Lokey von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.