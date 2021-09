Houghton Mifflin Harcourt: Bitte nicht vergessen!

Houghton Mifflin Harcourt, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste", notiert aktuell (Stand 20:35 Uhr) mit 13.22 USD nahezu unverändert (-0.15 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Houghton Mifflin Harcourt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Houghton Mifflin Harcourt als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Houghton Mifflin Harcourt vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -16,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,24 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Houghton Mifflin Harcourt mit einer Rendite von 496,24 Prozent mehr als 456 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,34 Prozent. Auch hier liegt Houghton Mifflin Harcourt mit 473,9 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Houghton Mifflin Harcourt?

Wie wird sich Houghton Mifflin Harcourt nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Houghton Mifflin Harcourt Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Houghton Mifflin Harcourt Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken