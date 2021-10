Hotwavs wasser-, staub- und stoßfestes 5G-Smartphone Hotwav Cyber 7 für begrenzte Zeit bei Banggood erhältlich

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der chinesische Smartphone-Anbieter Hotwav kündigte heute die Markteinführung des Hotwav Cyber 7 an, ein äußerst wettbewerbsfähiges 5G-Smartphone, das wasser-, staub- und stoßfest ist und Teil seiner Bemühungen ist, den europäischen und US-amerikanischen Markt zu erobern. Cyber 7, das ursprünglich 399,99 US-Dollar gekostet hat, wird bei Banggood (PC (https://www.banggood.com/marketing-HOTWAV-CYBER-7-5G-Global-Bands-8GB-128GB-Dimensity-700-NFC-Android-11-8280mAh-Smartphone/tid-36526.html) / Handy (https://m.banggood.com/marketing-HOTWAV-CYBER-7-5G-Global-Bands-8GB-128GB-Dimensity-700-NFC-Android-11-8280mAh-Smartphone/tid-36526.html)) vom 25. bis 31. Oktober für nur 199,99 US-Dollar (inklusive kostenlosem Versand in die USA und die wichtigsten europäischen Länder) erhältlich sein. Die ersten 200 Käufer des Smartphones auf der Plattform haben außerdem Anspruch auf eine Hotwav C1 Smart Watch.Das Hotwav Cyber 7 ist ein erschwingliches Luxus-Smartphone mit unverwechselbarem, stilvollem Erscheinungsbild, das Hightech-Elemente mit den schlichten, aber klassisch dominierenden Farben (Rot und Schwarz) kombiniert und sich an junge Verbraucher richtet.Neben dem exzellenten Außendesign verfügt das Telefon auch über ein hochfestes, widerstandsfähiges IP68/69K-Gehäuse und einen großen Akku (8280 mAh), der bis zu 600 Stunden Standby-Zeit unterstützt und dem Nutzer ein noch nie dagewesenes Erlebnis bietet, egal ob es bei Spielen, Videos oder bei Outdoor-Events zum Einsatz kommt. Außerdem ermöglicht das 18-Watt-Schnellladesystem eine vollständige Aufladung in kurzer Zeit.Mit einem 7 nm MediaTek Dimensity 700 Chip, der die SA/NSA 5G Netzwerkmodi unterstützt, einem Octa-Core Prozessor und 8GB RAM plus 128GB ROM, übertrifft das Hotwav Cyber 7 die Erwartungen, wenn es darum geht, auf die Befehle des Benutzers zu reagieren. Vor allem die Kombination aus einem 6,3-Zoll-FHD+-Display aus Corning-Glas und einem 5G-Chip sorgt für ein herausragendes interaktives Erlebnis und eine bessere Leistung.Darüber hinaus verfügt das Smartphone über eine 32-MP-Frontkamera, die die Bildqualität verbessert, eine 48-MP-HD-Hauptkamera mit 8-MP-Weitwinkel- und 2-MP-Makrofunktion sowie eine 20-MP-HD-Nachtsichtkamera mit zwei Hochleistungs-Infrarotlichtern, die auch bei Nacht klare Videoaufnahmen ermöglicht.Das 2008 gegründete Unternehmen Hotwav hat sich auf den Nahen Osten und Südostasien spezialisiert, wo seine Mobiltelefone mit durchschnittlichen monatlichen Lieferungen von über 300.000 Stück immer beliebter werden. Das Unternehmen erwartet, dass es die Verbraucher überraschen und begeistern wird, indem es ein ausreichendes Angebot an Cyber 7s auf Banggood zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis sicherstellt.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hotwav.com/oder kontaktieren Sie uns unter marketing@hotwav.com.Pressekontakt:Rocky Zhu, +86-13530132705, marketing@hotwav.comVideo https://mma.prnewswire.com/media/1668779/HOTWAV_V4_0.mp4Original-Content von: Hotwav, übermittelt durch news aktuell