Hotspot Schalke Arena: 1LIVE feiert Weltpremiere mit Robin Schulz bei 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen +++ Letzte Tickets für Einzelshows

Köln (ots) -Augen auf! Mit "1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen" kommt Ende Junieine neue Veranstaltungsreihe in den Sektor, die jetzt schon dasPrädikat »Absolut Event« trägt. Erst vor wenigen Wochen kündigteDeutschlands erfolgreichstes junges Radio das dreitägige Programm mitinternationalen und nationalen Stars an - nur Stunden später gab esfür die ersten Venues schon keine Tickets mehr. Jetzt setzt 1LIVEnoch einen Knaller drauf.Robin Schulz zieht in das diesjährige Line-up der coolsten Party imSektor ein - aber nicht in einen Club, sondern in die Spielerkabinevon Schalke 04! Absolute Premiere, das gab es noch nie. DerWeltstar-DJ ist sonst nur vor Zehntausenden Zuschauern mit seineninternationalen Hits wie "Prayer in C", "Sugar" und "Waves" alsHeadliner in Parookaville oder beim Tomorrowland Festival zu sehen!Jetzt geht es für den Osnabrücker mit seinem neuen Sommerhit "AllThis Love" (feat. Harloe) in die Umkleide der Schalker Fußballer. Mitihm feiern 70 Auserwählte, die Tickets gibt es natürlich nur in 1LIVEzu gewinnen. Ehrensache. Das DJ-Set findet in der Nacht vonDonnerstag auf Freitag statt, um genau 0 Uhr des 21. Juni startet diejetzt schon legendäre DJ Session.Nach den Ankündigungen und den On-air-Gewinnspielen der vergangenenWochen ging es mit den Ausverkauf-News von 1LIVE 3 TAGE WACH! inGelsenkirchen Schlag auf Schlag. Kein Wunder, denn das Angebot, seineLieblingskünstlerin oder Lieblingskünstler in derart beschaulichenLocations zu sehen, ist mega. Ticketbesitzer - etwa für dieRadiokonzerte mit Lauv in der Emmaus Altstadtkirche, Dermot Kennedyim Hans-Sachs-Haus oder mit Sam Fender in der Kaue - können dreiKreuze machen. Die schnellsten Fans von Bülent Ceylan (Kellerbar imConsol Theater), von Gemischtes Hack (Schauburg Filmpalast) oder auchvon Alle Farben (VIP-Bereiche, Arena auf Schalke) dürfen sichgegenseitig auf die Schulter klopfen. Sie alle konnten eines der heißbegehrten Tickets für 1LIVE 3 TAGE WACH! ergattern.Der stellvertretende Programmchef von 1LIVE, Uli Krapp, gab sich beider heutigen Pressekonferenz in Sachen Künstler-Auswahl und demerweiterten Konzept von "1LIVE - Eine Nacht in..." zu "1LIVE 3 TAGEWACH!" äußerst zufrieden: "Gelsenkirchen wird damit zum Schauplatzunseres wichtigsten neuen Events. Die Idee, als Sender für das ganzeLand, trotzdem einmal nur für eine Stadt zu arbeiten, macht uns großeFreude. Die Stadt Gelsenkirchen ist dabei ein toller Partner, ohneihre Unterstützung von Anfang an, hätten wir so viele Events in einersolchen Dichte und in so vielen tollen Locations, geballt in dreiTagen, nicht organisieren können. Vielen Dank auch an unsere Freundevon Schalke 04, sie machen absolute Highlight-Veranstaltungenunbürokratisch möglich, dies ist auch für uns etwas ganz Besonderes.Gewinner ist am Ende das Publikum, wir glauben wirklich: Das wird einganz besonders tolles, langes Wochenende in Gelsenkirchen."Der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, Frank Baranowski,blickt ebenfalls voller Vorfreude auf das Mega-Event: "Wir freuen unssehr, dass die Wahl von 1LIVE bei diesem neuen Format aufGelsenkirchen gefallen ist. Eine einzige Nacht in Gelsenkirchen wäreauch ein bisschen knapp gewesen, weil es hier einfach so vielespannende und außergewöhnliche Orte zu entdecken gilt. Wir sind schonsehr gespannt auf dieses ereignisreiche Wochenende."Infos zu den noch wenigen Resttickets für die 1LIVE Stories mit JanWehn und Davide Bortot sowie Sophie Passmann, die exklusivenRadiokonzerte mit Nura und Jeremy Loops oder auch den 1LIVE Club mit1LIVE DJs und Special Guest Moguai sowie der legendären 1LIVECharts-Party gibt es im Vorverkauf unter www.sektortickets.de.Eine letzte Überraschung für den Nordsternturm - eine dermarkantesten Landmarken im Revier - wird 1LIVE in den kommenden Tagenpreisgeben.Seit 2000 übernimmt 1LIVE regelmäßig eine Stadt des Sendegebiets undbringt das Radioprogramm auf deren Bühnen. Neben Comedy, Lesungen undPartys sind die Highlights der Nacht exklusive Radiokonzerte. Es wirdvor allem in kuscheligen Locations performt - über das gesamteStadtgebiet verteilt. Stolze 22 Mal hat "1LIVE Eine Nacht in..."bereits eine Heimat gefunden. In diesem Jahr fiel mit der erweitertenVeranstaltung "1LIVE 3 TAGE WACH!" die Wahl auf Gelsenkirchen.#3TAGEWACHWeitere Informationen auch in der WDR Presselounge unterpresse.wdr.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Jenny Peters | Radar Media GmbH | Brückstraße 33 | 44787 BochumT 0234 32487-26 | F 0234 32487-18 | j.peters@radar-net.deSvenja Siegert | WDR Kommunikation | T 0221 220-7123 |svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell