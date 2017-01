Hotels schneiden sich immer größere Stücke vom Investmentkuchen ab

Frankfurt (ots) - Der deutsche Hotelinvestmentmarkt hat nachInformationen von JLL mit einem Volumen von 4,9 Mrd. Euro(Einzeltransaktionen und Portfolios) erneut ein Rekordergebniserzielt und das Volumen vom Vorjahr um knapp 12% übertroffen. Auchfür den 5- und 10-Jahresdurchschnitt sind eindrucksvolle Zahlen zunotieren: hier schlagen eine Verdoppelung und eine Verdreifachung zuBuche. Insbesondere ca. 2,1 Mrd. Euro im vierten Quartal, das höchstejemals registrierte Volumen in einem Dreimonatszeitraum, hat zudiesem ausgezeichneten Ergebnis beigetragen.Mit immerhin sieben großvolumigen Portfoliotransaktionen imdreistelligen Millionenbereich und 1,9 Mrd. Euro (davon allein vierim letzten Quartal mit 960 Mio. Euro), wurden die Einsätze von 2015mit fünf Transaktionen und 1,3 Mrd. Euro übertroffen. Der Rekordwertzeigt die bei Investoren weiter wachsende Beliebtheit derAsset-Klasse Hotel. Deren Anteil am gesamten Transaktionsvolumen inDeutschland hat sich von 5% in 2012 auf 9% in 2016 erhöht, inabsoluten Zahlen ein Anstieg um 3,7 Mrd. Euro.Beteiligt an den großvolumigen Engagements waren vor alleminstitutionelle Anleger, die rund 1 Mrd. Euro in drei Transaktioneninvestierten. Diese Anlegerklientel war auch insgesamt die aktivsteInvestorengruppe. Ihr Anteil am gesamten Hotel-Transaktionsvolumenmachte rund 60% aus. Damit wurde ein Kapital von 2,9 Mrd. Euro in 52Transaktionen eingesetzt. Vermögende Privatpersonen und PrivateEquity Firmen mit 11 bzw. acht Transaktionen investierten zusammenknapp 1 Mrd. Euro in Hotelimmobilien, entsprechend einem Anteil vonca. 20%. Die beliebteste Vertragsform beim Kauf von Hotels bleibenPachtverträge. Etwa 80% aller Transaktionen wurden auf Basis dieserVertragsart veräußert.Deutsche Anleger generierten 2016 nur etwa 40% desTransaktionsvolumens, waren jedoch für 65% aller Verkäufeverantwortlich. Insbesondere bei den großen Portfolioinvestmentskamen oft ausländische Investoren zum Zug. Als stärkste ausländischeInvestorengruppe agierten französische Anleger, die nicht nur für diegrößte Transaktion verantwortlich zeichneten, sondern, insgesamtdreimal bei Investments über jeweils 100 Mio. Euro beteiligt waren.Mit etwa 1,3 Mrd. Euro legten sie circa. 27 % des gesamtenHoteltransaktionsvolumens in deutschen Hotelimmobilien an.Rückgang bei EinzeltransaktionenVon den insgesamt in 2016 realisierten 95 Hoteltransaktionen(2015: 101) entfielen 69 auf Einzeltransaktionen (2015: 78) mit einemVolumen von knapp über 2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Rückgangvon ca. 12%. die großvolumigen Portfolios die Einbußen bei denEinzeltransaktionen mehr als wett gemacht haben. Derdurchschnittliche Preis pro Transaktion hat sich um 2 Mio. Euro aufetwa 30 Mio. Euro pro Asset verringert.Mit einem Anteil von rund 40% an allen Einzeltransaktionen entfielein großer Teil der Investitionsaktivität auf Frankfurt, München,Düsseldorf und Hamburg (29 Transaktionen). Alle vier Märkte habensich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und konnten nachden Rückgängen infolge der globalen Wirtschaftskrise in den Jahren2007 bis 2009 bei den Übernachtungen und Ankünften fortlaufendjährliche Rekorde aufstellen. Die aktuellsten Zahlen für 2016 deutenauch in fast allen Städten auf einen erneuten Spitzenwert, angeführtvon Hamburg und Düsseldorf mit einem jährlichem Wachstum bei denÜbernachtungen zwischen 4% und 5%.Interhotel Deal macht fast ein Viertel des Portfoliovolumens ausDas Volumen der Portfoliotransaktionen erhöhte sich in 2016 um 50%auf 2,8 Mrd. Euro. 22 Hotel-Portfoliotransaktionen (2015: 15) undvier Hoteltransaktionen im Rahmen von "Mixed-Use"Portfoliotransaktionen (2015: 8) wechselten den Eigentümer. Ein hoherAnteil des Volumens entfiel auf das Interhotel Portfolio mitinsgesamt neun Hotels in Ostdeutschland.Leichter Rückgang des Investitionsvolumens für 2017 erwartetIm Hinblick auf die sehr robuste wirtschaftliche Lage und denstetig wachsenden Tourismussektor, könnte 2017 auch für denHotelmarkt ein weiteres, sehr dynamisches Investmentgeschehenanstehen. Die nach wie vor attraktiven Finanzierungskonditionen unddie anhaltend sehr niedrigen Renditen in anderen Asset-Klassen tunihr Übriges. Derzeit einzige bremsende Variable ist die sehrüberschaubare Anzahl an großvolumigen Portfolios. Ginge es nur nachdem zur Verfügung stehenden Kapital, würde es für dasTransaktionsvolumen nur eine Richtung geben: weiter nach oben. DieNachfrage ist da. Allerdings auch weltweit vielfältigeUnwägbarkeiten.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle GmbH (JLL), übermittelt durch news aktuell