Hotels.com Studie: Millennial-Reisetrend #TastyTravel / Food-Künstler Carl Warner inszeniert Reiseziele (FOTO)

Hamburg (ots) -Ergebnisse der Tasty-Travel-Studie:o Beliebte Millennial-Reiseziele rund ums Essen: Paris, Tokio und Romo Essen lockt: Mehr als zwei Drittel (70 %) der Milliennials wählenihr Reiseziel aufgrund des kulinarischen Angebots vor Ort.o Essen bleibt im Gedächtnis: Die Mehrheit der jungen Reisenden (76%) ist der Meinung, dass Food-Erlebnisse im Urlaub am meisten inErinnerung bleiben.Zum Anbeißen: Der renommierten Food-Künstler Carl Warner hat fürHotels.com köstliche Meisterwerke um die Foodie-Städte inszeniert.Paris (27 %), Tokio (23 %) und Rom (22 %) sind laut der neuenHotels.com® Tasty-Travels-Studie* die besten Orte für Feinschmecker.Hotels.com hat zusammen mit dem Lebensmittelkünstler Carl Warnerdiese köstlichen Reiseziele künstlerisch zum Leben erweckt. PariserGebäude aus Käse, das Pantheon aus Pasta und der Berg Fuji ausSeetang - jede Stadt ist einfach zum Anbeißen.Die Top 7 der Foodie-Städte (weltweit)1. Paris (27 %)2. Tokio (23 %)3. Rome (22 %)4. London (21 %)5. New York (16 %)6. Barcelona (16 %)7. Madrid (14 %)Bei deutschen Befragten zeigen sich bei den beliebtestenFood-Destinationen leichte Abweichungen. Paris (22 %) führt vor Rom(20 %) und London (19 %). New York und Barcelona (je 18 %)vervollständigen die Top 5. Tokio folgt erst auf dem 9. Platz.Carl Warner inszeniert ReisezieleDie besondere Verbindung von Essen und Reisen hat der renommierteFood-Künstler Carl Warner zum Anlass genommen, eine einzigartigeSammlung von Kunstwerken zu schaffen: Er hat die beliebtestenFood-Destinationen zum Leben erweckt. Seine Fotografien zeigenStadtszenen - bestehend aus Essen, das typisch für die dargestelltenOrte ist. Pariser Märkte und der Eiffelturm sind aus Schokolade undBlauschimmelkäse gebaut. Das Pantheon und eine gepflasterte Straße inRom bestehen aus Pasta, Parmaschinken und Parmesan. Der Tribut anTokio zeigt eine ruhige Zen-Garten- und Teezeremonie mit Maki-Rollen,Ingwer- und Shiitake-Pilzen vor der Kulisse des Fuji."Als Hotels.com mich angesprochen hat, wusste ich sofort, dassdieses Projekt genau das Richtige für mich ist", berichtet derLebensmittelkünstler und Fotograf Carl Warner. "Es war großartig,Bilder und Szenen dieser beliebten Food-Destinationen auf spannendeund zeitgemäße Weise zum Leben zu erwecken. Ich hoffe, dass dieseBilder die Leute nicht nur beeindrucken, sondern sie dazuinspirieren, online zu gehen und zu buchen. Vor Ort sollten sie dannnicht nur zu den Sehenswürdigkeiten fahren, sondern das Ziel auchkulinarisch kennenlernen."Essen auf Reisen gewinnt an BedeutungFür zwei Drittel der Millennials (70 %) ist das lokaleEssensangebot der entscheidende Faktor bei der Auswahl desReiseziels. Erst danach achten sie auf besondere Angebote (15 %),schöne Strände (41 %) und Shoppingmöglichkeiten (18 %). Und auch imUrlaub selbst hat sich der Fokus verschoben: Das Probieren vonlokalen Köstlichkeiten (64 %) ist wichtiger, als Sehenswürdigkeitenzu besichtigen (58 %) oder die Natur zu erkunden (27 %).Außerdem geben die befragten Millennials an, dass sie aufInstagram lieber ihr Essen teilen (76 %), als Aufnahmen ihrer Freunde(56 %) - #sorrynotsorry. Nicht verwunderlich, dassSocial-Media-Kanäle einen enormen Anstieg von Food-Bildern aufweisen.Laut der Tasty- Travel-Studie machen Millennials auf Reisen imSchnitt 142 Fotos, wovon fast ein Viertel auf Lebensmittel fällt.Nicht nur die besten Ziele für kulinarische Reisen hat die Studievon Hotels.com untersucht, sondern auch welche Gerichte am liebstenauf Social-Media-Kanälen gepostet werden. Auf Platz eins liegt dabeiweltweit unangefochten die Pizza (33 %), gefolgt von genussvollenDesserts wie Donuts und Freak-Shakes (22 %) sowie Burgern und Bier(19%). Gleichzeitig haben junge Reisende aber auch Interesse daran,außergewöhnliche lokale Speisen zu testen: Jeder Fünfte behauptet, erwürde Hühnerfüße (19 %) oder auch Knoblaucheis (17 %) probieren.#TastyTravel mit Hotels.comZudem hat die Tasty-Travel-Studie ergeben, dass bei Reisen nichtdie teure Fünfsterne-Küche im Mittelpunkt steht, sondern Streetfood(20 %). Bei den Befragten ist dies etwas beliebter als ein Besucheines Michelin-Sternrestaurants (19 %). Insgesamt sindEssens-Erlebnisse für die Millennials von solchem Wert, dass 76Prozent der Befragten angeben, dass Erinnerungen an das Essen für siedie wichtigsten eines Urlaubs sind. Erst danach folgen Zeit mit denMitreisenden (22 %) zu verbringen oder Aktivitäten mit Adrenalinkickauszuprobieren (11 %). Urlaub also ganz unter dem Motto#TastyTravels."Das Thema Essen auf Reisen - oder #TastyTravel, wie wir es beihotels.com nennen - hat bei den Millennials einen hohen Stellenwert.Das liegt daran, dass Essen eine sehr verbindende Komponentedarstellt und gleichzeitig so eine Art Belohnung ist", erklärt JohanSvanstrom, Präsident von Hotels.com. "Gleichzeitig sind das Erlebenvon Erfahrungen für diese Generation sehr wichtig, und Essen istimmer wieder eine sehr angenehme Erfahrung. Gerade auch, wenn man aufReisen ist und viel Neues ausprobieren kann. Daher ist es nurverständlich, dass die junge Generation ihren Urlaub danach auswählt,was sie essen kann, wie sie essen kann und natürlich, ob daraus guteBilder für Instagram entstehen."Reisende auf der Suche nach Inspiration für ihre nächsten#TastyTravels können auf der Facebook-Seite von Hotels.com die dreiköstlichen Kunstwerke von Carl Warner bewundern. 