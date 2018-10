Hotelpreisentwicklung: Übernachtungspreise in Deutschland steigen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Hier alle Tabellenhttp://ots.de/CHay8B--------------------------------------------------------------Köln (ots) -HRS hat die durchschnittlichen Preise für eine Nacht im Hotelermittelt. Wie in den Quartalen zuvor, hat sich das dritte Quartal inDeutschland aus Sicht der Hotellerie positiv entwickelt. Im Schnittkostete eine Hotelnacht 92 Euro, ein Plus von 2,2 % im Vergleich zumVorjahreszeitraum. Die teuerste deutsche Stadt ist München mit 121Euro. International zählen Zürich mit 185 Euro (für Europa) und NewYork mit 250 Euro (global) zu den teuersten Städten fürHotelübernachtungen.Deutschland: Steigende Preise in Nürnberg, Berlin und StuttgartIn den meisten Großstädten haben sich die Übernachtungspreise imVergleich zum Vorjahr moderat verändert. Eine deutliche Steigerungvon 8,4 % auf 90 Euro erfuhr Nürnberg. Die Congress- undTourismus-Zentrale Nürnberg berichtete bereits in ihremHalbjahresbericht von einem äußerst erfolgreichen Jahr. NebenMessebesuchern haben auch häufiger Touristen Nürnberg besucht. Auchdie Hotelpreise in Berlin (+7,2 % auf 104 Euro) und Stuttgart (+6,2 %auf 103 Euro) haben im Vergleich zum Vorjahr stärker angezogen. DieHotelpreise in Düsseldorf erhielten einen leichten Dämpfer von -4,1 %auf 93 Euro. Am meisten zahlten Gäste für die Hotelübernachtung imunverändert in München. Hier kostete die Nacht im dritten Quartal imSchnitt 121 Euro. Wesentlicher Treiber ist das Oktoberfest.Europa: In Barcelona sinken die Hotelpreise im dritten Quartal umknapp 14 ProzentVerglichen mit dem Vorjahreszeitraum sind die Hotelpreise inBarcelona um 13,7 % auf 132 Euro gefallen. Dies ist in zweierleiHinsicht auf das Klima zurückzuführen: Zum einen das politische Klimaim Zusammenhang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens, zumanderen das meteorologische Klima. Da der Sommer in ganz Europa sehrgut war, zog es weniger Touristen in den Süden. Vermutlich sanken ausdemselben Grund die durchschnittlichen Hotelpreise in Athen (-8,8 %auf 104 Euro) und Lissabon (-7,8 % auf 107 Euro). In allen weitereneuropäischen Destinationen blieben die Preisschwankungen imeinstelligen Prozentbereich. Spitzenreiter in Europa bleibt Zürichmit durchschnittlich 185 Euro pro Übernachtung im Hotel, gefolgt vonLondon (176 Euro) und Kopenhagen (169 Euro). Günstiger haben es daGäste im Osten Europas: Unter 100 Euro lagen im dritten QuartalWarschau (77 Euro), Istanbul (79 Euro), Prag (91 Euro), Moskau (94Euro) und Budapest (95 Euro).Welt: Peking boomt in 2018Mit Blick auf die globalen Destinationen sticht vor allem Pekingim dritten Quartal 2018 hervor. Die Hotelpreise stiegen hier um 21,5% auf 96 Euro pro Nacht. Auch Bangkok erfuhr eine kräftigePreissteigerung von 13,3 % auf 85 Euro. Damit liegen die beidenMetropolen aber eher im unteren Preissegment, verglichen mit denanderen Weltmetropolen. An der Spitze steht nach wie vor New York.Hier kostete die Hotelnacht im dritten Quartal im Schnitt 250 Euro.Es folgen Washington mit 192 Euro und Toronto mit 189 Euro. GlobalesSchlusslicht bildet Kuala Lumpur mit 49 Euro pro Nacht.Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell