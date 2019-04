Hotelpreise weltweit: USA durchschnittlich 171 Euro teurer als in Thailand (FOTO)

München (ots) -- Deutschland: Viersternehotels im Schnitt nur 24 Euro teurer alsDreisternehotels- CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur HotelbuchungDie USA haben das höchste Hotelpreisniveau. Eine Übernachtung inden Vereinigten Staaten kostet durchschnittlich 218 Euro. ImVergleich der 25 meistgesuchten Länder im CHECK24 Hotel-Vergleichsind auch Dänemark, Großbritannien, die Niederlande und die Schweizverhältnismäßig teuer.Mit durchschnittlich 64 Euro bzw. 63 Euro pro Nacht verbringenHotelgäste in der Türkei oder Polen einen deutlich günstigerenAufenthalt. Am wenigstens zahlen Verbraucher für eine Übernachtung inThailand. Eine Unterkunft kostet hier im Schnitt nur 47 Euro proNacht."In Ländern mit einem hohen Hotelpreisniveau lohnt sich derVergleich verschiedener Anbieter besonders", sagt Dr. Jan Kuklinski,Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "So finden Kunden in jedem LandHotelschnäppchen."Viersternehotels in Deutschland kaum teurer als DreisternehotelsFür Verbraucher, die bei der Hotelbuchung in Deutschlandnormalerweise nach Dreisterneunterkünften Ausschau halten, kann sichder Blick auf eine Sternekategorie höher lohnen. Durchschnittlichzahlen Hotelgäste für eine Übernachtung in einem Viersternehotel nur24 Euro mehr als in einer Dreisterneunterkunft. Das Upgrade in dieLuxuskategorie mit fünf Sternen ist dagegen deutlich teurer. Hiermüssen Hotelgäste 92 Euro pro Nacht bzw. 75 Prozent mehr zahlen alsfür vier Sterne.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*)Betrachtet wurden alle Suchanfragen für Hotels zwischen März2018 und Februar 2019 über den CHECK24 Hotelvergleich; hier findenSie die Liste mit den Hotelpreisniveaus in allen betrachtetenLändern: http://ots.de/YFiYfiÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell