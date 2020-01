Hotelpreise steigen zur boot in Düsseldorf deutlich an (FOTO)

München (ots) -- Übernachtungen im Schnitt 66 Prozent teurer als im Monatsmittel- Doppelzimmer in Messenähe kostet mindestens 149 Euro pro Nacht- CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur Hotelsuche und-buchungDie boot lässt die Hotelpreise in Düsseldorf steigen. Zur weltgrößten Boots- undWassersportmesse (18.-26. Januar) zahlen Besucher bis zu 66 Prozent mehr als imJanuardurchschnitt. Einzelne Hotels erhöhen ihre Preise um mehr als dasFünffache im Vergleich zu einer Übernachtung außerhalb desVeranstaltungszeitraums.*Übernachtung in Messenähe ab 149 EuroZum Betrachtungszeitpunkt hatten im Umkreis von zwei Kilometern zur Messe nurnoch vier Unterkünfte im CHECK24 Hotel-vergleich freie Zimmer.Das günstigste Doppelzimmer kostet 149 Euro pro Nacht. Nach der Messe zahlenÜbernachtungsgäste dagegen nur 51 Euro für die günstigste vergleichbareUnterkunft. Selbst wenn Städtereisende in einem Radius von fünf Kilometern zumVeranstaltungsort übernachten, wählen sie nur aus 27 Übernachtungsmöglichkeitenund zahlen mindestens 119 Euro für ein Doppelzimmer.Anbietervergleich spart bis zu 30 Prozent bei identischem ZimmerBesonders bei Großveranstaltungen lohnt ein Anbietervergleich. Für ein Zimmergleicher Kategorie im identischen Hotel zahlen Übernachtungsgäste beim teuerstenAnbieter 212 Euro. Der günstigste Anbieter verlangt für die gleiche Leistung nur149 Euro pro Nacht - eine Ersparnis von 30 Prozent."Die Hotelpreise in Düsseldorf ziehen zur boot wieder kräftig an", sagt Dr. JanKuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Messebesucher sollten die Preisebei verschiedenen Anbietern vergleichen, um das beste Übernachtungsangebot zufinden."Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelsuche oder ihre Hotelbuchung haben, erhaltenbei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwaltensie ihre Buchungen jederzeit.*allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkten inder Kundenbewertung, max. zwei bzw. fünf Kilometer Luftlinie von der MesseDüsseldorf entfernt. Übernachtungszeitraum währen der boot: Freitag, 24.1.2020bis Samstag, 25.1.2020, Vergleichszeitraum: Freitag, 31.1.2020, bis Samstag,1.2.2020; Stand der Preise: 8.1.2020; alle genannten Preise gelten pro Nacht fürein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://www.check24.de/files/p/2020/3/2/9/14682-2020-01-16_check24_tabellen_boot.pdfCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Quelle: https://hotel.check24.de/Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell