Hotelpreise in Leipzig steigen zum Wave-Gotik-Treffen um 49 Prozent (FOTO)

München (ots) -Doppelzimmer im Zentrum kostet mindestens 105 Euro pro NachtAnbietervergleich spart bis zu 42 Prozent bei identischem ZimmerDas Wave-Gotik-Treffen 2018 vom 18. bis zum 21. Mai lässt inLeipzig die Hotelpreise steigen: Eine Übernachtung kostet dort im Maidurchschnittlich 99 Euro, am Eröffnungstag des Musik- undKulturfestivals 148 Euro - ein Anstieg um 49 Prozent. Zum Vergleich:Während der Richard-Wagner-Festtage eine Woche früher steigen diedurchschnittlichen Übernachtungspreise in der sächsischen Metropolemaximal 16 Prozent über das Monatsmittel.Unterkünfte im Stadtzentrum erhöhen ihre Preise zumWave-Gotik-Treffen durchschnittlich sogar um 72 Prozent verglichenmit dem Wochenende danach (25. bis 26. Mai). In der Spitze kostet dieNacht in einem Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel währendder Veranstaltung 169 Prozent mehr.*)Übernachtung ab 105 Euro, Anbietervergleich spart bis zu 42ProzentFür eine Übernachtung nach ausgewählten Kriterien zahlenHotelgäste mindestens 105 Euro. Aktuell bieten imCHECK24-Hotelvergleich noch 20 Unterkünfte freie Zimmer. Hotelgästesparen durch den Vergleich verschiedener Anbieter bis zu 42 Prozentbzw. 98 Euro für eine Nacht. "Zu beliebten Veranstaltungen erhöhenHotels aufgrund der großen Nachfrage häufig die Preise", sagt Dr. JanKuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Besucher desWave-Gotik-Treffens sollten die Preise bei verschiedenen Anbieternvergleichen, um das beste Übernachtungsangebot zu finden."Direktflüge nach Leipzig ab 185 Euro, Flugpreise steigen bereitsanIm CHECK24-Flugvergleich gibt es aktuell noch Direktflüge nachLeipzig z. B. von / nach Frankfurt ab 185 Euro oder von / nachMünchen ab 189 Euro pro Person. Besucher des Wave-Gotik-Treffenssollten sich aber mit der Buchung beeilen: Die Flugpreise für denVeranstaltungszeitraum steigen bereits an.**)Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei KilometerLuftlinie vom Zentrum (Markt 1, 04109 Leipzig) entfernt.Übernachtungszeitraum während des Wave Gotik Treffens: Freitag,18.05.2018 bis Samstag, 19.05.2018, ÜbernachtungszeitraumVergleichswochenende: Freitag, 25.05.2018 bis Samstag, 26.05.2018;Stand der Preise: 23.04.2018; alle genannten Preise gelten pro Nachtfür ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellenverfügbar unter: http://ots.de/EAjcfr**)Stand der Preise: 26.04.2018; weitere Informationen zumFlugpreisverlauf und den günstigsten Flügen unter:https://flug.check24.de/events/wgt-leipzig