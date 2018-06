Hotelplan Suisse erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn

Glattbrugg (awp) - Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse will im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 (per Ende Oktober) erneut schwarze Zahlen schreiben. "Es wird kein schlechtes Jahr werden", sagte Hotelplan Suisse-Chef Kurt Eberhard am Dienstag vor den Medien in Glattbrugg.

Das letzte Geschäftsjahr sei gut bis sehr gut gewesen. "Unser Geschäft hängt immer sehr stark ab vom Management von Charterkapazitäten und Wechselkursverwerfungen", sagte Eberhard am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten