Hotellerie & Gastronomie wichtige Zielgruppe / Sauberkeit ist entscheidend für das Wohlbefinden der Gäste (FOTO)

Berlin (ots) -Die Internationale Kompetenzplattform für Reinigung und Hygienespricht im CMS Praxisforum am 25. September gezielt Vertreter ausHotellerie & Gastronomie anDie CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. präsentiertsich vom 24. bis 27. September als bedeutendste Kompetenzplattformfür Reinigung und Hygiene. Eine wichtige Zielgruppe sind unteranderem die Verantwortlichen aus der Hotellerie und Gastronomie. Inkaum einem anderen Bereich haben Sauberkeit und Hygiene einen sohohen Stellenwert für das persönliche Wohlbefinden. Nach dem HotelPlain Index 2017 hat Sauberkeit die höchste Priorität bei den Gästen.Auf die Frage "Warum würden Sie sich am ehesten über ein Hotelbeschweren?" nannten zwei Drittel der Befragten ein "schmutzigesZimmer". Damit liegt die Beschwerdepräferenz noch vor Kriterien wie"unfreundliches Personal" (57%), "unbequeme Betten" (56%) und"unerwartete Kosten" (51%). Eine wichtige Zielgruppe der viertägigenFachmesse sind daher die Repräsentanten aus Hotellerie undGastronomie. Das CMS Praxisforum (Halle 6.2) wendet sich am 25.September gezielt an diese Branchenvertreter.Innovative Lösungen für die Hotellerie und Gastronomie"Speziell für die Hotellerie und Gastronomie hält die CMS Berlininnovative Lösungen parat", betont Heike Hemmer, Projektleiterin derCMS Berlin. "Dienstleister aus der Reinigungsindustrie,Restaurantbetreiber und Caterer, Hotelprofis und Housekeeper sowieEinkäufer aus diesen Bereichen finden auf der CMS Berlin einekomplette Marktübersicht an aktuellen Produkten. Diese helfen, dietägliche Arbeit zu optimieren, Geschäftsprozesse effektiver zu machenund die Hygienesicherheit weiter zu verbessern", so Hemmer.Unter den Produktneuheiten der Fachmesse finden sich intelligenteKlein- und Großmaschinen, effiziente und nachhaltige Sanitärreinigerebenso wie ergonomische Geräte, Produkte zur optimalenWäscheorganisation sowie Softwaretools, die die Verwaltung vonReinigungszeiten, den Personaleinsatz oder das Qualitätsmanagementoptimieren.Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer Hotel- undGaststättenverband Berlin e.V. (DEHOGA Berlin): "Sauberkeit undHygiene sind ein Aushängeschild und eine gute Werbung für jedeseinzelne Hotel und die Stadt zugleich. Das beginnt schon beim Blickdurch saubere Fenster auf die Stadt, geht über ein tip-topgereinigtes Bad und hört in der Hotelküche noch nicht auf. DerGesetzgeber stellt sehr hohe Anforderungen, denen wir als BerlinerGastgeber vom Hostel bis zum 5-Sterne-Haus mehr als nur gerechtwerden. Zudem verwenden viele Hotels ökologisch-nachhaltige Produkte.Kurzum: Sauberkeit und Hygiene sind wichtige Wohlfühlfaktoren, derenhohe Standards wir täglich umsetzen."Und welche Chancen gerade eine Fachmesse wie die CMS Berlin fürdie Fachbesucher aus diesem Marktsegment bietet, beschreibt MarleneMeyer, Fachbereichsleiterin Hotelservices, GRG Services Hamburg GmbH& Co. KG: "Die Umsetzung der Hygiene-Standards bei der Reinigung wirdeine immer größere Herausforderung. Das Personal dafür muss gefundenund trainiert werden. Hier ist eine gute Organisation von Personal,Reinigungsmaterialien, Anwendungstechnik, Zeit und Kosten gefragt.Neue Wege müssen gefunden und erprobt werden. Die CMS Berlin ist derrichtige Ort dafür, genau das zu suchen und sich auszutauschen."Pressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerT: (030) 3038-2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell