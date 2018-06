Hotelkonzern Accor erwägt Einstieg bei Air France-KLM

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Hotelkonzern Accor denkt über einen Einstieg bei der streikgeplagten Fluggesellschaft Air France-KLM nach.



Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem französisch-niederländischen Airline-Konzern würde das Wachstum der Branche stärken, teilte Accor am Sonntagabend mit. Der Hotelkonzern Accor, zu dem Marken wie Ibis Novotel und Sofitel gehören, will seine Überlegungen zur geeigneten Zeit mit Air France-KLM besprechen. An der Börse schnellte die Aktie der Fluglinie am Montagmorgen um bis zu 7,4 Prozent in die Höhe.

Der französischen Zeitung "Le Echos" zufolge will Accor möglicherweise das Aktienpaket von 14,3 Prozent kaufen, das bisher dem französischen Staat gehört. Laut dem Bericht soll Accor-Chef Sebastien Bazin in diesem Fall Verwaltungsratschef der Airline werden./stw/mne/tav