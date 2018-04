Hotelbetreiber Accor leidet unter Eurostärke

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

PARIS (dpa-AFX) - Der feste Euro hat dem französischen Hotelkonzern Accor die Umsatzbilanz verhagelt.



Ohne Berücksichtigung von Änderungen bei Angebot und Wechselkursen seien die Erlöse im ersten Quartal um 9,5 Prozent auf 633 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Unter Einbeziehung dieser Faktoren schrumpfte das Plus auf nur noch 0,6 Prozent. Dabei kostete die Umrechnung fremder Devisenkurse in die europäische Währung satte 63 Millionen Euro. Zur Ergebnisentwicklung machte Accor keine Angaben.

Die Streiks im französischen Bahn- und Flugverkehr hätten bis jetzt keine Auswirkungen auf das Geschäft, sagte Finanzvorstand Jean-Jacques Morin bei der Vorstellung des Zahlenwerks. Das Unternehmen gehe mit Zuversicht und Optimismus in das gerade angelaufene Quartal. Einen Ausblick für 2018 will Accor mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres im Juli wagen./edh/he