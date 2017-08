Das Hotel The Mark auf Platz 1 unter den besten City-Hotels der Welt

New York (ots/PRNewswire) - Das Hotel The Mark, das an einem derbegehrtesten und diskretesten Standorte in Manhattan nur einenSteinwurf vom Central Park und dem Metropolitan Museum of Art gelegenist, hat vom führenden Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz dieBestbewertung erhalten, womit die Hotelanlage auf dem viel beachtetenund hoch begehrten ersten Platz beim The World's 100 Best City Hotels(http://www.bilanz.ch/hotelranking) Award gelandet ist."Unser neuer Sieger ist eine wunderbare, relaxte Zuflucht an derUpper East Side", schreibt Bilanz. "The Mark in New York setztMaßstäbe in Sachen Servicekultur. Beim Auschecken fragt dieRezeptionistin: 'Was machen wir besser, wenn Sie nächstes Malkommen?'"The Mark gehört in Sachen Gastfreundschaft zu den internationalführenden Häusern, das sich seit seiner Neueröffnung vor zehn Jahrennach einer grundlegenden Renovierung durch den französischenInnenausstatter Jacques Grange zum Hotel der Wahl für die globaleMacht-Elite, für ein Klientel mit Durchblick, entwickelt hat. FürJacques Grange war es das erste kommerzielle Projekt in denVereinigten Staaten.Die Bewertung durch Bilanz folgt auf eine lange Reihe von Preisenund Auszeichnungen, die das The Mark im Laufe der Jahre seit seinerNeugestaltung durch Grange erhalten hat. Dazu zählen etwa dieAufnahme in die Hot List und die Gold List von Condé Nast Travelermehrere Jahre in Folge, die Reader's Choice Awards von Condé NastTraveler 2014 und 2016, die Aufnahme in die Liste der Besten Hotelsvom U.S. News & World Report 2014, 2015 und 2017 sowie die Aufnahmein die Gold List von Travel & Leisure, um nur einige zu nennen."The Mark steht für unprätentiöse Eleganz und für unaufdringlichenLuxus." Le Point"The Mark ist ein anerkannter Höhepunkt in einer Stadt, die fürfantastische Hotels bekannt ist. Ein größeres Lob können wir unsschlicht nicht vorstellen." Esquire"The Mark scheint zu wissen, wie man Dinge perfekt zusammenbringt.Vielleicht ist es das auf dem Zimmer servierte Menü vom Jean-Georgesoder es mögen die fantastischen, von Jacques Grange gestaltetenZimmer und Suiten sein ... wie auch immer: Dieser magische Edelsteinan der Upper East Side gehört zu den Destinationen rund um denCentral Park, die es in die Geschichtsbücher schaffen." Time"Wenn Sie auf der Suche nach dem Chic der Upper East Side sind,dürften sie Schwierigkeiten haben, eine eleganteres Hotel als das TheMark zu finden. Alles ist so beruhigend vertraulich im The Mark, bishin zum aufopfernden Service." Harper's Bazaar UKDie Hotelgäste vom The Mark haben Zugang zu einem einzigartigenSpektrum an Annehmlichkeiten, wozu ein Check-in rund um die Uhr, dervom mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Chefkoch Jean-Georgesrund um die Uhr angebotenen Zimmerservice, ein Frédéric-Fekkai-Salon,ein John-Lobb-Schuhputzservice, die Möglichkeit, rund um die Uhr beiBergdorf Goodman einzukufen, sowie The Mark-Fahrräder und TheMark-Pedicabs gehören. Im Frühjahr 2017 hat The Mark das The MarkSailboat vorgestellt, bei dem es sich um ein 70 Fuß langes HerreshoffS-Boat handelt und das eines der letzten Original-Segelboote derikonischen Marke ist (gebaut 1929). Gäste können das Boot für einenDrei-Stunden-Trip im New Yorker Hafen chartern.The Mark hat als das New Yorker Hotel mit der gewagtesten Opulenzein wahrhaftes Alleinstellungsmerkmal.Exklusive Bilder vom The Mark finden sich unter diesem Link (https://www.dropbox.com/sh/cqvai1385v73hjy/AAAsaA5p0eS7PyJUek_WASpVa?dl=0)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/544553/Mark_Hotel_Day.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/544552/Mark_Hotel_Entrance.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/544554/Mark_Hotel_Lobby.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/544555/Mark_Hotel_Sailboat.jpgPressekontakt:Um weitere Informationen zu erhaltenwenden Sie sich bitte an TheMark@NadineJohnson.com oder +1 (212) 2285555.Original-Content von: The Mark Hotel, übermittelt durch news aktuell