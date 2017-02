Hotel-TV/Hospitality-Lösungen von Panasonic / Innovative TV>IP-Signalverteilung ermöglicht smarte und energieeffziente Hotel-/TV-Lösungen, die den Kosten- und Installationsaufwand deutlich reduzieren (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die neuen Panasonic TV-Geräte bieten Hoteliers, Installateuren,Systemintegratoren oder Krankenhausbetreibern eine kostengünstige undkomfortable Möglichkeit, TV-Signale auf viele Geräte zu verteilen.Als einziger Hersteller stattet Panasonic alle TV-Geräte mit deminnovativen Quattro-Tuner aus, der neben Empfängern für Kabel,Satellit und Kabel über TV>IP als vierten Empfangsweg verfügt und dieTV-Programme aus dem Netzwerk auch von mehreren Servern empfängt. Sokann durch die Nutzung bestehender Infrastrukturen auf teureInstallationen sowie spezielle TV-Empfangsboxen verzichtet werden.Dank enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern wie Triax undD-Link bietet Panasonic zudem maßgeschneiderte und auf dieKundenbedürfnisse zugeschnittene Hotel-TV/Hospitality-Lösungen auseiner Hand.Die über Kabel, Satellit oder Antenne empfangenen TV-Programmewerden von einem TV>IP Server ins Netzwerk eingespeist und können mitallen Panasonic-TVs über LAN, Powerline oder noch komfortabler undkabellos per WLAN empfangen werden. Für Systemintegratoren bzw.Hoteliers bedeutet dies durch die Verwendung des vorhandenenNetzwerkes eine deutliche Kostenreduzierung. Eine teure Empfangsboxin jedem Zimmer sowie eine aufwändige Verkabelung ist mit TV>IP nichtnotwendig. TV>IP bietet den vollständigen TV-Komfort mit EPG, HbbTV,Videotext oder USB-Recording ohne jegliche Einschränkung. Darüberhinaus unterstützen Panasonic TVs neben dem Unicast- auch denMulticast-Standard, um auf mehrere TV>IP-Server zuzugreifen, was beigrößeren Projekten die Flexibilität erhöht.Im Modelljahr 2017 sind alle Panasonic-TVs mit TV>IP-Clientausgestattet. Hoteliers haben die Auswahl unter insgesamt 30 Gerätenmit Bildschirmgrößen von 60 cm (24 Zoll) bis hin zu 195 cm (77 Zoll).Die Bandbreite reicht dabei von preisgünstigen Full-HD-Modellen derESW504-Serie über 4K Ultra HD-Einstiegsgeräte (EXW604) bis hin zuHighEnd-Fernsehern mit neuester OLED-Technologie (EZW954, EZW1004)für atemberaubende Kinobilder. Alle 4K Ultra HD-Geräte unterstützendarüber hinaus HDR (High Dynamic Range), das die Bilddynamik,Farbdarstellung und Kontrastumfang auf ein neues Niveau hebt. Währenddie Modelle ESW504 sowie EXW604 mit einem integrierten TV>IP-Clientausgestattet sind, verfügen EXW734, EXW754, EXW784 sowie EZW954 undEZW1004 über einen zusätzlichen TV>IP-Server. Dies bietet dieMöglichkeit, die per Kabel, Antenne oder Satellit empfangenenProgramme ohne zusätzliche Verkabelung einem zweiten Gerätbeispielsweise in einer Suite über das Netzwerk zur Verfügung zustellen.Der spezielle Hotel-TV-Modus, über den alle Panasonic-TVsverfügen, erlaubt individuelle Einstellungen, die bei jedemEinschalten des TVs aktiviert werden. Dazu gehören beispielsweise derindividualisierbare Begrüßungs-Bildschirm, ein bestimmtes Programm,der direkte Zugriff auf die Hotelportal-Seite sowie die definierteund maximale Lautstärke. Grundeinstellungen können darüber hinausgegen versehentliche Änderungen gesperrt werden. Mit USB-Cloning istder Systemintegrator zudem in der Lage, schnell und unkompliziert dieEinstellungen auf alle Geräte zu übertragen. Das automatischeSenderlisten-Update garantiert höchsten Komfort und verringert denWartungsaufwand.Durch die Kooperation von Panasonic mit Triax, Anbieter vonHighEnd-Empfangslösungen, sowie D-Link, Spezialist für die Verteilungder Signale über das Netzwerk, wird die Installation vonHotel-TV-Lösungen noch einfacher. Gleichgültig, ob für kleinerePensionen, große Hotels, Krankenhäuser oder öffentliche Einrichtungen- Panasonic, Triax und D-Link bieten maßgeschneiderte Lösungen auseiner Hand."Mit unseren TV-Geräten mit Quattro-Tuner und TV>IP Client bzw.TV>Client & Server bieten wir unseren Kunden eine innovative Lösung,um viele Fernsehgeräte kostengünstig und mit geringemInstallationsaufwand mit TV-Signalen zu versorgen. Zusammen mit Triaxsowie D-Link können wir zudem die maßgeschneiderte Planung undInstallation bei kleineren Hotels bis hin zu großen Projekten auseiner Hand anbieten", sagt Dirk Schulze, Marketing Manager TV beiPanasonic.Weitere Infos zu Panasonic Hotel-TV unterwww.panasonic.de/hotel-tvAktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Stand Februar 2017: Änderungen ohne Ankündigung vorbehaltenÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen.