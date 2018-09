Hotel Stadt Hamburg auf Sylt neuester Zugang im 12.18.-Portfolio (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Operative Übernahme des Traditionsbetriebs zum 1. September- Alle Mitarbeiter werden übernommen- Zweites 12.18.-Projekt auf Deutschlands nördlichster Insel12.18. Investment Management setzt den Wachstumskurs konsequentfort: Mit dem Erwerb des Hotel Stadt Hamburg in Westerland (Sylt)erweitert der Düsseldorfer Investor und Projektentwickler seinPortfolio auf nunmehr 17 Objekte. Über den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart.Die rund 100 Mitarbeiter werden übernommen; auch der langjährigeHoteldirektor Hanns-Christian Wirsich wird das Fünf-Sterne-Hotelweiterhin führen. Zum 1. September erfolgt die operative Übernahmedes Betriebs, der ohne Unterbrechung fortgesetzt wird. UmfangreicheRenovierungen des 1869 erbauten Hotels sind angesichts des gutenGebäudezustands nicht vonnöten - nur der Eingangsbereich wirdbehutsam umgestaltet und soll künftig heller und offener anmuten.Jörg Lindner und Kai Richter, geschäftsführende Gesellschafter von12.18. Investment Management, begründen die Übernahme wie folgt:"Alle 12.18.-Objekte zeichnen sich durch ihren einzigartigenCharakter aus. Das Hotel Stadt Hamburg als erstklassiges Haus mitelegantem Flair reiht sich perfekt in unser Portfolio ein", so KaiRichter. "Wir versprechen uns zudem Synergieeffekte mit dem im Juniwiedereröffneten Alten Gasthof in List", ergänzt Jörg Lindner.Auch das ehemalige Eigentümerehepaar Hentzschel zeigte sich nachder Übernahme zufrieden: "12.18. beweist mit seinen vielfachausgezeichneten Projekten Geschmack und unternehmerisches Geschick.Wir sind daher überzeugt, den richtigen Nachfolger für unsertraditionsreiches Haus gefunden zu haben."ÜBER DAS HOTEL STADT HAMBURGIm Herzen der Gemeinde Westerland auf Sylt gelegen, besticht das70 Zimmer umfassende Hotel Stadt Hamburg durch hanseatischen Charmeund stilvollen Luxus. Im mit 16 Gault Millau-Punkten ausgezeichnetenRestaurant "Hardy's Bar & Restaurant" genießen Gäste mediterraneKüche im "Casual Fine Dining"-Stil sowie exzellenteCocktailkreationen. Der hoteleigene Weinkeller beherbergt mehr als400 Weine. Das asiatisch gestaltete Qiara Spa lädt zum Entspannen auf500qm ein: Neben Indoorpool mit Gegenstromanlage, Tauchbecken undRuheräumen verfügt es über eine finnische Sauna, ein Dampfbad undeinen Fitnessraum. Das Hotel Stadt Hamburg eignet sich zudem alskomfortable Veranstaltungslocation für private und geschäftlicheAnlässe.ÜBER 12.18.Als Experten für hochklassige Investments betreut die 12.18.Investment Management GmbH aktuell 17 außergewöhnliche Objekte miteinem Investmentvolumen von rund 270 Millionen Euro und mehr als1.200 Mitarbeitern in Europa. 12.18. profiliert sich dabei durch dieprofessionelle Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von derersten Standortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung überdie weitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführungeines Projekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet dasUnternehmen alles aus einer Hand.Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf.Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens derNachnamen im Alphabet der beiden geschäftsführenden GesellschafterKai Richter und Jörg Lindner zusammen. Im August 2016 wurde die12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz inBerlin und verantwortet seither die strategische und operativeLeitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zurUnternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist fürden Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.ANDERS. AUS PRINZIP.Pressekontakt:12.18. Investment Management GmbHMaria FrankenHead of Communication, PR and MarketingTelefon: +49 (0) 211 580807-31Telefax: +49 (0) 211 580807-11Mobil: +49 (0) 151 18197222Email: m.franken@12-18.comOriginal-Content von: 12.18. Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell