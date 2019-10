Hotel Properties: Sie dürfen gespannt sein!

Für die Aktie Hotel Properties aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wird an der heimatlichen Börse Singapore am 20.10.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 3.78 SGD geführt.

Wie Hotel Properties derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,13 % ist Hotel Properties im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,93 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hotel Properties erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um -6,06 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +2,93 Prozent im Branchenvergleich für Hotel Properties bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,45 Prozent im letzten Jahr. Hotel Properties lag 4,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hotel Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,69 SGD. Der letzte Schlusskurs (3,79 SGD) weicht somit +2,71 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (3,53 SGD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hotel Properties-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hotel Properties-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.