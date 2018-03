Hotel Price Index 2017: Deutsche reisen weiterhin gerne in die USA (FOTO)

Hamburg (ots) -Hotels.com(c) präsentiert die Ergebnisse des Hotel Price Index2017.- Die USA bleiben das beliebteste Reiseziel der Deutschen in 2017.Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Thailand und Italien.- Der Hotel Price Index von Hotels.com© zeigt, dassUnterkunftspreise weltweit um 2 Prozent gestiegen sind.Zum ersten Mal seit drei Jahren sind die Preise für Übernachtungenvon Reisenden weltweit im Jahr 2017 wieder gestiegen, und zwar umrund zwei Prozent - laut dem neuesten Hotel Price Index(TM) (HPI) vonHotels.com©. Allerdings: Trotz des globalen Anstiegs bezahltendeutsche Reisende* in etwa einem Drittel (37 %) ihrer 100 bevorzugtenReiseziele weniger pro Nacht. Dazu gehörten Destinationen wie SriLanka, Großbritannien und Marokko.Der HPI wurde 2004 mit einem Indexwert von 100 eingeführt. DasIndexformat ermöglicht es Hotels.com, ohne Verzerrungen derWechselkursschwankungen die tatsächlichen Preise pro Nacht zuverdeutlichen, die von Reisenden jedes Jahr gezahlt werden.Insgesamt blieb der Durchschnittspreis für ein Zimmer in den 100beliebtesten Reiseländern der Deutschen 2017 weitgehend konstant.Orte, an denen die Deutschen in 2017 mehr bezahlten als 2016, warenbeliebte Urlaubsziele in Europa: Italien (von 109 Euro auf 113 Euro),Portugal (von 91 Euro auf 103 Euro) und Belgien (von 95 Euro auf 100Euro). In den USA hingegen ist der Preis pro Nacht konstant geblieben(von 135 Euro auf 134 Euro), ebenso aber auch in Thailand oderFrankreich."Der leichte Anstieg der durchschnittlichen Preise für Unterkünfteweltweit in Kombination mit zahlreichen Märkten mitBesucher-Rekordwachstum signalisiert eine starkeTourismuswirtschaft", verdeutlicht Johan Svanstrom, Präsident derHotels.com-Marke. "Zugleich ist es ein Anzeichen für den wachsendenWunsch der Menschen, die Welt selbst zu erleben. Reisende sind mehrals je zuvor inspiriert, kulturelle Ereignisse nicht mehr nur zubeobachten, sondern ein Teil davon sein zu wollen."Bei der Betrachtung der bevorzugten Reiseziele von Deutschen fälltauf, dass sich kaum etwas geändert hat - Deutsche sind"Gewohnheitstiere". Die ersten acht Destinationen blieben von derPlatzierung her gleich wie im Jahr zuvor. Nur die Schweiz und Polen -auf den Plätzen 9 und 10 - haben ihre Positionen gewechselt.Im Jahr 2017 wählten deutsche Reisende auch bei Städtereisenweiter ihre bevorzugten Hotspots: Wie im letzten Jahr führt Londondie Liste an, dicht gefolgt von Bangkok.Insgesamt sind die Top-Ten-Städte mit der Vorjahresplatzierungvergleichbar geblieben: Wien, Paris und Amsterdam lagen alle um zweiPlätze höher als im Vorjahr, während Mallorca von Rang 2 auf 5zurückfiel.Betrachtet man die 100 populärsten Länder, in die die Deutschen imJahr 2017 reisten, war es nicht überraschend, dass sie die höchstenÜbernachtungspreise für Unterkünfte auf den Malediven ausgegebenhaben. Der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei 373 Euro pro Nacht,dicht gefolgt von den Bahamas (231 Euro) und Französisch-Polynesien(229 Euro). Die günstigsten Unterkünfte waren in Asien zu finden:Deutsche bezahlten durchschnittlich nur 39 Euro für ein Hotelzimmerin Nepal.Internationale Reisende, die 2017 nach Deutschland kamen,besuchten vor allem die Städte Berlin, München, Frankfurt, Hamburgund Köln.Mehr Informationen und weitere Reports zu anderen Währungen sindunter http://hpi.hotels.com zu finden.Über den Hotel Price Index (HPI)Das HPI ist ein jährlicher Bericht über die Hotelpreise in denwichtigsten Reisezielen auf der ganzen Welt. Er verfolgt diePreisbewegungen, die die Menschen tatsächlich für ihre Unterkünftebezahlt haben* und liefert wertvolle Einblicke in die Gründe fürdiese Veränderungen. Die Daten stammen aus Buchungen, die in mehr alsHunderttausenden von Hotels weltweit auf den Websites von Hotels.comvorgenommen wurden.* Durchschnittspreise pro Nacht inklusive Steuern und Gebühren. 