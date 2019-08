Hotel Lün im Brandnertal ist erstes klimaaktives Hotel in Österreich

BludenzBrand (ots) - Co2 auf ein Minimum reduziert, für jede Buchung eingepflanzter BaumRegionale (Bio-)Produkte aus Gemeinschaftsanlieferung, Pelletsheizung ausLändle-Holz, eine E-Tankstelle und seit August ein gepflanzter Baum pro Buchung:Das Boutiquehotel Lün im Vorarlberger Brandnertal ist das erste HotelÖsterreichs, das nicht nur klimaneutral wirtschaftet, sondern proaktiv aufUmweltschutz achtet.CO2 überall dort vermeiden, wo es geht, und den Rest kompensieren. Das ist diePhilosophie des Hotel Lün in Brand, Vorarlberg. Und das nicht erst, seit einejunge Schwedin brennende Reden für den Klimaschutz hält, sondern bereits seit2015. Nun gehen die Hoteliers Mario und Daniel Greber noch einen Schritt weiter.Für jede Buchung wird seit Anfang August 2019 ein Baum gepflanzt. " Damit sindwir österreichweit der erste Betrieb, der klimaaktiv geführt wird. Das ist nichtnur ein Projekt, sondern das Resultat unserer konsequenten Arbeit an und fürunseren gemeinsamen Lebensraum", sind sich die beiden Brüder einig. Die Bäumewachsen in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika, gepflanzt vom Unternehmenonetreeplanted, einer Non-Profit Organisation aus den USA, die sich demKlimaschutz verschrieben hat. "Im kommenden Jahr rechnen wir mit weit über1.000 Bäumen, die das Hotel Lün zum Gedeihen bringt", schätzt Mario Greber.Schon beim Bau der 15 Wohneinheiten wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. DerArchitekt stammt gebürtig aus dem Ort, kannte die natürlichen Ressourcen undregionalen Handwerksunternehmen. Mit einer einzigen Ausnahme waren alleengagierten Baufirmen und Fachplaner in Vorarlberg ansässig. Eine Nachnutzungals eigenständige Wohnungen - sollte sich der Ort anders entwickeln als erwartet- wurde bereits in der Planung berücksichtig und ist mit wenig baulichem Aufwandmöglich. Die sinnvolle Verwendung des Gebäudes ist also über Jahrzehntegesichert.Auch im täglichen Betrieb des Hotel Garni setzen die Gastgeber alles auf eineKarte - Regionalität. Die Lieferanten von Eiern, Honig und teilweise Käse kommenaus dem Brandnertal, viele aus dem eigenen Bundesland und in biologischerQualität, das versteht sich von selbst. "Gemeinsam mit anderen Hotels undGasthöfen aus Brand haben wir Gemeinschaftslieferungen ins Dorf zum Standardgemacht", meint Mario Greber zum Thema Transportwege. Sehen sich die beiden alsVorbild für andere? "Wir wollen niemanden belehren, nur Möglichkeiten aufzeigen,wie es funktionieren kann."Doch ohne die Mithilfe des Gastes, stößt auch ein klimaaktiv geführtes Hotel anseine Grenzen. "Wir weisen jeden Gast beim Einchecken freundlich darauf hin,dass er sein Auto während des Aufenthaltes nicht benötigt, denn die Benutzungdes öffentlichen Verkehrs in ganz Vorarlberg ist in der Gästekarte der Regioninkludiert", streicht Mario Greber heraus. Ebenso beim Trinkwasser. "DasBrandner Quellwasser hat eine herausragende Qualität, die Gläser stellen wirunentgeltlich zur Verfügung", erklärt Daniel Greber, einer der Inhaber-Brüder.Als Ergebnis all dieser kleinen und größeren Maßnahmen verzeichnet das Hotel Lünnur rund 1/6 des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes eines Hotels seiner Größe undKategorie. Mit anderen Worten: Durch ein überlegtes und konsequentes Handeln vomBau des Hotels 2012 bis in den laufenden Betrieb, können 5/6 des CO2-Ausstoßesvermieden werden. Und was passiert mit dem letzten Sechstel, das sich nichtvermeiden lässt? "Dafür leisten wir zu 100% Kompensationszahlungen, derzeit aneine Holztrocknungsanlage in Malawi", ergänzt Mario Greber.Für die Zukunft haben die Inhaber Mario und Daniel Greber eine ebenso großeVision: "Unser Traum ist es, einen Großteil der Lebensmittel lokal undnachhaltig herzustellen, und zwar in unserem betriebseigenen Garten und einereigenen Landwirtschaft."Kontakt:Daniel und Mario GreberHotel LünGufer 50, 6708 Brand+43 5559 207servus@hotel-luen.atSarah NachbaurAlpenregion Bludenz Tourismus GmbHRathausgasse 12, 6700 Bludenz+43 5552 30227 717sarah.nachbaur@alpenregion.atOriginal-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell