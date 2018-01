Hotel-Investments durchbrechen erneut die 4-Mrd.-EUR-Schwelle

Frankfurt/Main (ots) - Mit einem Investmentvolumen von fast 4,2Mrd. EUR durchbrechen Hotel-Investments bereits das dritte Jahr inFolge die 4-Mrd.-EUR-Schwelle und erzielen ein außerordentlichstarkes Ergebnis, das 84 % über dem 10-Jahresschnitt liegt. DerRekord des Vorjahrs wird aber erwartungsgemäß, um knapp ein Fünftel,verfehlt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate."Tatsächlich beschränkt sich der Rückgang auf dasPortfoliosegment, in dem sich das Volumen mit unter 1,1 Mrd. EURgerade einmal auf rund die Hälfte des Vorjahreswertes summiert. Nebeneiner geringeren Anzahl von Transaktionen schlägt auch zu Buche, dassmit dem Interhotel-Portfolio im Jahr 2016 ein besonders großes Paketden Eigentümer wechselte", sagt Alexander Trobitz, Head of HotelServices der BNP Paribas Real Estate GmbH. Der mit Abstand größtePaket-Deal 2017 war der Verkauf von 11 Häusern der IntercontinentalHotel Group (IHG) aus dem ehemaligen SITQ-Portfolio mit einem Volumenvon ca. 450 Mio. EUR. Alle übrigen Portfolios liegen nur imzweistelligen bzw. maximal knapp dreistelligen Millionenbereich. Beieinzelnen Hotelverkäufen zeichnet sich dagegen ein ganz anderes Bild:Sie legen trotz einer leicht geringeren Anzahl von Verkäufen sogar um2 % zu und verzeichnen mit 3,1 Mrd. EUR einen neuen Rekord.Nachdem im Vorjahr durch größere Portfoliotransaktionen nochImmobilien AGs/REITs die Liste der größten Käufer angeführt haben,waren 2017 erstmals Spezialfonds tonangebend: Mit 29 % konnten siesich deutlich von den übrigen Investoren absetzen. Dabei waren sienicht nur bei einzelnen Transaktionen, sondern auch imPortfoliosegment am umsatzstärksten. Auf Rang zwei folgenInvestment/Asset Manager, die mit 14 % als einzige weitere Gruppe aufeinen zweistelligen Beitrag kommt. Dass die Käuferschicht dennochbreit aufgestellt ist, wird mit Blick auf die weiteren Käuferdeutlich. Mit Anteilen zwischen 5 und 8 % liegen Equity/Real EstateFunds, Family Offices, Immobilien AGs/REITs, Pensionskassen undoffene Fonds sehr nah beieinander. Darüber hinaus gab es noch eineVielzahl weiterer Käufer, die in der Summe für gut ein Viertel desResultats verantwortlich zeichnen.Erstmals seit 2009 liegen deutsche Käufer mit einem Anteil von 52% hauchdünn in Führung. Grund hierfür ist im geringerenPortfolioaufkommen zu sehen, da hier ausländische Investorentraditionell die Nase vorn haben. Mit Abstand am meisten legtenAnleger aus dem europäischen Raum an (22 %), gefolgt vonnordamerikanischen (12 %) und asiatischen Investoren (7 %).An den acht großen Investmentstandorten (Berlin, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart) summierensich die Hotel-Investments auf rund 3,14 Mrd. EUR und sind damit imVorjahresvergleich nahezu stabil geblieben. Am meisten investiertwurde mit rund 934 Mio. EUR in Münchener Assets, die gleichzeitig denmit Abstand höchsten Zuwachs verzeichnen konnten (+122 %). Mehr als20 Hotels wechselten hier in den vergangenen 12 Monaten denEigentümer, deutlich mehr als in jeder anderen Stadt. Das größteunter ihnen war das Holiday Inn Munich City Center, das für fast 190Mio. EUR an den dänischen Pensionsfonds ATP und eineninstitutionellen Investor aus den Niederlanden ging. Auch dieHauptstadt verzeichnet mit 790 Mio. EUR mehr Investments als imVorjahr (+14 %), u. a. mit einigen prominenten Transaktionen wie demMotel One Berlin-Upper West, das im Rahmen eines Portfolios von RFRan Signa Prime Selection ging. Hamburg liegt auf Rang drei mit 515Mio. EUR und ist der einzige Standort, der noch eine Umsatzsteigerungverzeichnen konnte (+36 %). Im Wesentlichen ist dies dem Verkauf desRadisson Blu am Dammtor, einem der größten Abschlüsse 2017, zuverdanken. Frankfurt (452 Mio. EUR), Düsseldorf (157 Mio. EUR), Köln(119 Mio. EUR) und Stuttgart (65 Mio. EUR) verzeichnen dagegenallesamt Rückgänge zwischen 19 und 66 %.Während das Volumen über 100 Mio. EUR durch das geringere Angebotim Portfoliosegment mehr als die Hälfte unter dem Vorjahreswertliegt, tragen Transaktionen bis 100 Mio. EUR sogar etwas mehr als imVorjahr bei. Besonders lebhaft war dabei das Segment zwischen 50 und100 Mio. EUR mit fast 35 %. Großdeals über 100 Mio. EUR liegen mit 23% zwar noch auf dem zweiten Platz, jedoch dicht gefolgt von derKategorie 25-50 Mio. EUR (22 %). Erheblich mehr angelegt wurde auchzwischen 10 und 25 Mio. EUR (16 %). Die verbleibenden 4 % entfallenauf Objekte bis 10 Mio. EUR.Perspektiven"Die guten konjunkturellen Rahmendaten wie die positiveEntwicklung der Beschäftigung und der anhaltende Trend zu Kurztripswerden auch weiterhin ein stabiles Umfeld für Hotel-Investmentsbilden. Nach wie vor zählen diese zu den beliebtestenImmobilienanlagen, gerade auch aufgrund des Renditevorsprungsgegenüber "traditionelleren" Formen wie Büro-Investments. Ein Engpassbleibt aber die Angebotsseite: Bereits heute wird die hohe Nachfrageerheblich durch Projektentwicklungen bzw. Forward Deals gedeckt: Rundein Viertel des Volumens entfällt auf Projektierungen und Hotels imBau. Dazu kommt ein nicht unerheblicher Anteil von Hotels, die erstkürzlich fertiggestellt wurden. Ohne die gute Bautätigkeit wäre dasErgebnis demnach deutlich niedriger. Für 2018 sollte dennoch daserneute Erreichen der 4-Mrd.-EUR-Grenze das Ziel sein", so AlexanderTrobitz.