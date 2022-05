Hot Stock Valneva: Erlösung?!?

Der Mittwoch ist für das französische Unternehmen Valneva vergleichsweise enttäuschend verlaufen. Die Notierungen gaben gleich um gut 2 % nach und bewegten sich erneut in Richtung einer markanten Untergrenze. Dies ist aus Sicht von Analysten irritierend, allerdings noch nicht entscheidend. Es liegt ein möglicher Ausbruch nach oben in der Luft, so die Erwartung der Analysten. Valneva: Warten, warten, warten Im… Hier weiterlesen