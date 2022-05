Hot Stock Steinhoff: Sensation!

Steinhoff hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Am Mittwoch ging es für das Unternehmen aus Südafrika um sage und schreibe 8 % abwärts. Das ist ein Schlag ins Kontor für all diejenigen, die glaub(t)en, dass die Aktie nun in einem Rutsch nach oben wandern könnte. Der Titel hatte am Tag zuvor einen enormen Aufwärtshaken geschlagen. Die nächste Grenze schien… Hier weiterlesen