Hot Stock: Nel Asa mit weiterer Kursexplosion

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen hat die Aktie von Nel Asa einen geradezu unglaublichen Boom geschafft. Der Wasserstoff-Konzern aus Norwegen konnte auch am Mittwoch mit dem Plus von 4,6 % ein weiteres Zeichen setzen. Die Notierungen sind auf dem Weg, den Aufwärtstrend endgültig zu erobern. Wo liegt das Kursziel?

Nel Asa: Stimmungsmache!

Zur Einordnung der Entwicklung sei daran erinnert, dass das Unternehmen Wasserstoff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung