Hot Stock Nel Asa an der Nasdaq - Stark

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, an der US-Technologie-Börse Nasdaq wurde am gestrigen Montag nicht gehandelt. Am Dienstag wird es für die Unternehmen wieder losgehen. Dazu zählen auch die Hype-Werte wie etwa Nel Asa. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen hat zuletzt wieder auf sich aufmerksam gemacht und verdient es, dass die Nasdaq sich den Titel genau ansieht. Zuletzt waren die Notierungen am 27. Mai gehandelt worden… Hier weiterlesen