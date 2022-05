Hot Stock Nel Asa: Endlich!

Nel Asa schaffte am Dienstag endlich wieder einen Gewinn, der vergleichsweise namhaft ausgefallen ist. Die Norweger konnten einen Aufschlag in Höhe von gut 2 % für sich verbuchen und näherten sich auf diese Weise wieder der Marke von 1,40 Euro an. Diese Marke gilt als bedeutend. Die Aktie könnte aus charttechnischer Sicht schon in kürzerer Zeit wieder versuchen, den Aufwärtstrend… Hier weiterlesen