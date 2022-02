Hot Stock Commerzbank-Aktie? Diese Risiken sollten Anleger kennen.

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Nach Jahren im Jammertal der Finanzkrise und daraus resultierender Nullzinsen zählt die Commerzbank-Aktie mit +77% innerhalb von zwölf Monaten zu den Überraschungs-Gewinnern an der Börse. Investoren feiern den Rückkehr der CoBa in die Gewinnzone und verteilen obendrein reichlich Vorschusslorbeeren: Denn wenn in Europa die Zinswende kommt, so würde das Geldinstitut davon vermutlich...