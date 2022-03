Hot Stock-Aktie: Valneva marschiert!

Liebe Leser,

am Freitag ging es an den Börsen recht gut voran, so der allgemeine Eindruck. Valneva, der Impfstoffhersteller aus Frankreich, hat aber einen besonders starken Schritt nach vorne gemacht. Das Unternehmen konnte sich mit einem Aufschlag von fast 6 % an die relative Spitze der Impfstoffhersteller schieben. Nun sieht es nach einem weiteren Durchmarsch aus, so die Meinung von Analysten aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung