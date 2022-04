Hot Stock-Aktie: Nel!

Liebe Leser,

die Aktie von Nel Asa könnte nicht besser in den Tag gekommen sein. In den ersten Handelsstunden hat der Titel einen Aufschlag in Höhe von +5,2 % realisiert. Damit ist die Aktie wieder über die wichtige Marke von 1,70 Euro nach oben durchgebrochen. Der Titel war kurzfristig unter Druck geraten, nachdem in der vergangenen Woche eine Kapitalmaßnahme durchgeführt worden war. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung