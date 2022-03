Hot Spot Aktie: Xiaomi: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leser,

unglaublich, welche Entwicklung gestern die Aktie von Xiaomi genommen hat. Der chinesische Konzern konnte einen Aufschlag von mehr als 16 % verbuchen. Die Aktie gewann ebenso wie andere chinesische Unternehmen und sorgte damit für eine Platzierung weit oben in den Aktienrankings. Der Titel hatte zuvor Verluste von 8,5 % in einer Woche erlitten und musste in einem Monat ein Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung