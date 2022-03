Hot Spot Aktie: Wahnsinn bei Plug Power

Liebe Leser,

der helle Wahnsinn macht sich bei Plug Power breit. Das Unternehmen aus den USA hat am gestrigen Donnerstag erneut gut 5,6 % gewonnen. Die Notierungen laufen in Richtung von gut 23 Euro und damit sogar auf die Marke von 25 Euro zu. Das ist ein Trend, der relativ eindeutig ist. Die Notierungen haben nach einem kleinen Rücksetzer eindeutig zurück in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung