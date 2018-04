Hostelworld: Mariah Carey tauscht Luxushotel gegen Hostel / Legendäre Diva nächtigt für Videodreh in Barcelona (VIDEO)

London (ots) -Es muss nicht immer die Deluxe-Suite für mehrere Tausend Euro proNacht sein. Die für ihren luxuriösen Lebensstil bekannte SängerinMariah Carey tauschte bei ihrem Besuch in Barcelona ihre üblicheFünf-Sterne-Unterkunft für knappe 1000 Euro gegen ein Doppelzimmer imCasa Gracia Hostel für 30 Euro pro Nacht. Anlass war der Dreh einesKurzvideos für die Buchungsplattform Hostelworld, in dem die Divazeigt, wie sich die Reiseindustrie verändert hat und mit welchemKomfort man heutzutage auch für wenig Geld reisen kann."Irgendjemand fand es lustig, mich in einem Hostelunterzubringen", kommentiert Carey das Video. "Ich war allerdingsüberrascht, wie schön und gemütlich die Übernachtung am Ende war. DasHostel war nicht nur sehr sauber, sondern auch modern eingerichtetund geräumig. Für Reisende ist es genau die richtige Wahl, umpreiswert und trotzdem komfortabel zu wohnen."Carey entdeckt Hostel-GlamourAuch in ihrem Kurzfilm für Hostelworld wird Mariah Carey in einemHostel untergebracht. Ihr anfänglicher Schock aufgrund dervermeintlich spartanischen Unterbringung wandelt sich jedoch schnellin Begeisterung. Sie wird zum allerersten Mal mit einem Schlafsaalkonfrontiert und begutachtet den Gemeinschaftsraum mit gratis WLAN,bevor sie schließlich in ihr eigenes Zimmer mit makelloser Bettwäscheund zugehörigem Badezimmer geführt wird. Sie beendet den Tag beieinem Cocktail in der hauseigenen Bar zusammen mit Backpackern ausder ganzen Welt und tanzt zum Abschluss im goldenen Paillettenkleidund mit weißen Tauben zu ihrem Doppel-Platin-Hit "Fantasy".Der dreiminütige Clip wurde unter der Regie von Nick Ball und derProduktionsfirma Blink produziert. Das kreative Konzept lieferte dieAgentur Lucky Generals aus London."Viele haben noch gar nicht mitbekommen, wie sehr sich Hostels inden letzten zehn Jahren gewandelt haben", sagt Marek Mossakowski,Global Head of Brand bei Hostelworld. "Inzwischen verfügen sie übersämtliche Einrichtungen, die man früher nur in teureren Unterkünftenzur Verfügung hatte. Und das zu erschwinglichen Preisen sowie mitanderen reiselustigen Gästen, mit denen man seine Erfahrungenaustauschen kann. Wir wollten eine echte Diva in einem Hostelunterbringen, um zu zeigen, dass sogar Leute mit den höchstenAnsprüchen die Vorzüge eines Hostels genießen können. Und einegrößere Diva als Mariah Carey findet man fast nicht."Für alle Divas, die ebenfalls den Komfort eines hochklassigenHostels erleben möchten, gibt es hier die Top-Vorschläge fürluxuriöse Unterkünfte von Hostelworld. Das komplette Video gibt eshier zu sehen: https://youtu.be/nsYIDBbtE_AÜber HostelworldHostelworld, die größte Online-Hostel-Buchungsplattform fürgemeinschaftliche Erlebnisse, inspiriert leidenschaftliche Reisende,die Welt zu erkunden, neue Leute kennenzulernen und außergewöhnlicheGeschichten zu erzählen. Hostelworld-Kunden sind keinedurchschnittlichen Pauschal-Touristen; sie sehnen sich nacheinzigartigen Erlebnissen, die Hostelworld mit der besten Auswahl anUnterkünften auf der ganzen Welt ermöglicht.Hostelworld hat mehr als zehn Millionen Bewertungen von 36.000Unterkünften in mehr als 170 Ländern, was die Marke zum führendenOnline-Hub für soziale Reisen macht. Die Website und die mobile Appsind in 19 verschiedenen Sprachen verfügbar.Die Hostelworld Group ist seit November 2015 in London und Dublinbörsennotiert. Hostelworld hat seinen Hauptsitz in Dublin undNiederlassungen in London, Shanghai, Sydney und Seoul und wurdekürzlich vom Great Place to Work-Institute als Best Workplace 2016ausgezeichnet.Pressekontakt:HotwireJana Schubert / Anna Wegnerhot.HostelworldDE@enerogroup.org+49 69 25 66 93-31/-41Original-Content von: Hostelworld, übermittelt durch news aktuell