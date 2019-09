HostelworldEndlich geschafft, ?

Am 16.09.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Hostelworld an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 131.2 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Hostelworld auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 8,81 Prozent liegt Hostelworld 4,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,87. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Hostelworld gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,72 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 64,88 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Hostelworld erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (145 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 131,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Hostelworld erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.