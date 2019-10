Hostels und Jugendherbergen im ADAC Preisvergleich / Preisunterschiede von bis zu 125 Prozent innerhalb der einzelnen Städte / Rom, Wien und London erstaunlich günstig (FOTO)

München (ots) -Ein Wochenende in Amsterdam für knapp 190 Euro oder doch lieber inPrag für nur 22 Euro: Wer eine Städtereise plant, für den lohnt sichder Preischeck. Das ist das Ergebnis des neuen ADAC Preisvergleichsvon Hostels und Jugendherbergen in den meistbesuchten deutschen undeuropäischen Städten. Es zeigte sich auch: Die Preise verschiedenerUnterkünfte in einer Stadt zu vergleichen lohnt sich, da sie sichteilweise um mehr als das Doppelte unterschieden. So kostete inLondon das günstigste Angebot 34,88 Euro, das teuerste 78,43. Das istein Unterschied von fast 125 Prozent.Im Schnitt kosteten zwei Nächte (Freitag bis Sonntag) imMehrbettzimmer in den deutschen Top-Städten (Berlin, Dresden,Hamburg, Köln, München) rund 52 Euro, in den europäischen (Amsterdam,Barcelona, London, Paris, Prag, Rom, Wien) rund 63 Euro. Überraschendwar, dass London, Rom und Wien mit Durchschnittspreisen von 56,92Euro, 44,03 Euro und 45,14 Euro deutlich günstiger waren alserwartet.In Deutschland waren Hostels und Jugendherbergen in Dresden ampreiswertesten. Durchschnittlich 43,32 Euro kosteten zweiÜbernachtungen am Wochenende. Die höchsten Preise verlangten dieHäuser in Hamburg mit 61,74 Euro. In Berlin kostete der Aufenthalt48,85 Euro, in Köln 51,21 Euro und in München 56,56 Euro.Was die betrachteten europäischen Destinationen betrifft, warAmsterdam mit Abstand am teuersten: Durchschnittlich 132,70 Eurokosteten zwei Nächte im Hostel, das exklusivste Angebot lag bei187,10 Euro. Am günstigsten war es in Prag: Hier zahlten Reisende imSchnitt 33,38 Euro, beim günstigsten Anbieter sogar nur 22 Euro. InBarcelona lag der Durchschnittspreis bei 64,77 Euro und in Paris bei66,40 Euro.Reisende sollten vor der Buchung nicht nur die Preise vergleichen,sondern auch prüfen, was genau im Angebot enthalten ist: Frühstückist bei Jugendherbergen in der Regel dabei, Hostels handhaben dassehr unterschiedlich. In manchen Unterkünften wird eine Gebühr fürBettwäsche fällig.Der ADAC Vergleich zeigte auch, dass sich Frühbuchen preislichnicht immer lohnt: Manchmal war das Bett einen Monat vor der Anreisegünstiger als acht Wochen davor. Richtige Schnäppchen kann machen,wer unmittelbar vor der Abreise bucht.Weitere Informationen finden Sie unter www.adac.de/hostelPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell