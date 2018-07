Hospital of China: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Am 06.07.2018 ging die Aktie Hospital of China an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 18,1 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Hospital of China haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Hospital of China bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hospital of China-Aktie: der Wert beträgt aktuell 94,12. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hospital of China ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 89,68). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hospital of China damit ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hospital of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,33 HKD. Der letzte Schlusskurs (18,1 HKD) weicht somit +10,84 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 19,2 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,73 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hospital of China ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Hospital of China-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.