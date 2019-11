Hosentaschen-Smartphone für die Männer / emporia bringt neues Smartphone rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt

Frankfurt (ots) - Der österreichische Hersteller von einfach zu bedienendenSmartphones und Tastenhandys bringt rechtzeitig vor Weihnachten dasemporiaSMART.3mini auf den Markt. Ein Smartphone, das in jede Hosentasche passt- und damit ein Smartphone speziell für die Männer.Männer sind, was das Mitführen von Accessoires im Alltag betrifft, in der Regelbenachteiligt. Wohin mit dem Smartphone? Handtasche? Nicht wirklich trendy.Hosentasche? Da wird´s eng. Sakko? Naja, wer Beulen liebt...emporia bringt jetzt mit dem SMART.3mini ein einfach zu bedienendes Smartphoneauf den Markt, das kleiner ist als marktübliche Modelle, aber dennoch alleAnforderungen erfüllt, die an ein Smartphone gestellt werden: Chic, rundumintelligent und technisch State of the Art.Das emporiaSMART.3mini ist Top-Smartphone mit allen gängigen Features wie zweiKameras, starker Akku, Wifi, Bluetooth, GPS etc. Der Touchscreen ist mit 4,95Zoll noch so groß, dass er gut ablesbar und bedienbar ist. Weitere Pluspunkte:einfaches Interface, staub- und spritzwasserfest (IP54), hörgerätekompatibel,Akustikverstärker, Notrufknopf und Trainingshandbuch.Das SMART.3mini wurde auf vielfachen Kundenwunsch speziell für Männerentwickelt, die ein kompaktes, leicht verstaubares Smartphone für die Hosen-oder die Brusttasche suchen. Für 149,90 Euro (UVP) bekommen die Kunden einkonkurrenzloses Rundum-Paket, vorerst exklusiv bei Media Saturn.emporia legt größten Wert auf Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte. DasLinzer Unternehmen hat soeben in Deutschland den PLUS X AWARD 2019 für höchsteKundenzufriedenheit erhalten.Das ist der Technologieführer emporiaDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibtMobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und istTechnologieführer in diesem Bereich. Emporia beschäftigt 100 Mitarbeiter und istin mehr als 30 Ländern vertreten. www.emporia.atPressekontakt:Walter Deilemporia TelecomUnternehmenssprecherTel.: +43 670 7010 322deil@emporia.atOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell