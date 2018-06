Genf (ots/PRNewswire) -Zur Förderung einer nachvollziehbaren dezentralisiertenPhilanthropie hat Horyou, das soziale Netzwerk für das Wohl derGesellschaft, seine dezentrale Datenbank namens HoryouTokeneingeführt, die auf dem Konzept einer "Blockchain für einen gutenZweck" aufbaut.Horyou glaubt stark an die Macht der technologischen Fortschrittezur Unterstützung der Dezentralisierung der Philanthropie und zurFörderung des sozialen Wohls. Deshalb hat Horyou die DatenbankHoryouToken zur Unterstützung und Förderung der sozialen undwirtschaftlichen Integration eingeführt und möchte dadurch einenpositiven Kreislauf von Interaktionen stärken, die derZivilgesellschaft, sozial eingestellten Unternehmern und anderenwohltätigen Menschen zugute kommen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702936/Horyou_Logo.jpg )Einführung zur Blockchain für einen guten ZweckHoryouToken zielt darauf ab, den Akt des Gebens mit seinemwahrhaft neuartigen Ansatz unter der Bezeichnung Blockchain with aPurpose (Blockchain für einen guten Zweck) zu revolutionieren. "DasZiel von Horyou ist es, Blockchain auf einen positiven Weg zubringen, um einige der wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen.Wir geben Blockchain einen humanitären Zweck", sagt YonathanParienti, der Gründer und CEO von Horyou.Wenngleich es jedem willigen Menschen möglich ist, das sozialeWohl zu unterstützen, bietet HoryouToken nun auch Zugang zu einemnachvollziehbaren und intelligenten philanthropischenUmverteilungsdienst namens Proof of Impact (Wirkungsnachweis).HoryouToken kann auf verschiedene Arten genutzt werden,einschließlich:1. zur Belohnung von Mitgliedern der Horyou-Community von allenKontinenten für die gemeinsame Nutzung ihrer positiven Nachrichtenund Aktionen auf der Horyou-Plattform2. zum Kauf von Spotlights (Horyous digitale Währung fürwirtschaftliche Eingliederung) oder um direkt die guten sozialenAktionen und wohltätigen Zwecke auf der Horyou-Plattform oderdarüber hinaus zu unterstützen3. als eine Transaktionsform innerhalb und außerhalb derHoryou-Plattform sowie als eine Fintech-Zahlungslösung zurUnterstützung der Philanthropie durch den Nachweis derAuswirkungen4. um Produkte zu kaufen oder zu verkaufen sowie um Dienstleistungenund Agrarrohstoffe zu abonnieren, die das soziale Wohl innerhalbdes zukünftigen Horyou-Marktes verbessern können(tge.horyoutoken.io (http://www.horyoutoken.io))Eine internationale Plattform zur Verbindung der Wohltätigen seit2013"Was die Horyou-Plattform zu tun versucht, ist, (jene) Menschendazu zu bringen, miteinander zu sprechen, und sie mit Geldgebern zuverbinden. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen." (Eric Schmidt,ehemaliger Executive Chairman von Google, Horyou Village in Cannes,Mai 2015).Horyou, ist eine Plattform, die dem sozialen Wohl gewidmet ist undden Austausch von Ideen, Nachahmung und Solidarität fördert. DurchTechnologie, Innovation und Eintreten für das soziale Unternehmertumzielt Horyou darauf ab, positive Interaktionen zwischen seinenMitgliedsorganisationen, Individuen, sozialen Innovatoren undPersönlichkeiten zu verbreiten.Das soziale Netzwerk Horyou startete im Dezember 2013 undversammelt mittlerweile mehr als 250.000 Benutzer und 1.500Organisationen aus mehr als 180 Ländern.(http://www.horyou.com)Das Horyou-Team hat sich einem einzigen Zweck verschrieben: dieWelt besser zu machen.Pressekontakt:Brahim,press@younicorns.ioOriginal-Content von: Horyou, übermittelt durch news aktuell