Hortonworks gratuliert den Gewinnern des 2018 European Data Heroes Award

Santa Clara, Kalifornien und Berlin (ots/PRNewswire) - DATAWORKSSUMMIT BERLIN - Hortonworks, Inc. (http://www.hortonworks.com/)®(NASDAQ: HDP), ein führender Anbieter globalerDatenmanagementlösungen, gab heute die Gewinner des 2018 EuropeanData Heroes Award bekannt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhielt derData Hero eine besondere Auszeichnung von IBM.Die Auszeichnungen würdigen Hortonworks-Kunden, die ihrUnternehmen durch die konstruktive Nutzung vernetzterDatenplattformen erheblich verändern konnten und so echten, durchDaten gewonnenen Geschäftswert verdeutlichen. Jeder Gewinnerfungierte als Beispiel für hervorragende Leistungen und bedeutsameErgebnisse, die mit der Hortonworks Data Platform(https://hortonworks.com/products/data-center/hdp/) (HDP) und demHortonworks DataFlow(https://hortonworks.com/products/data-center/hdf/) (HDF) erreichtwerden konnten. Die Gewinner wurden gestern im Rahmen derHortonworks-Gala, die im Vorfeld des DataWorks Summit Berlin(https://dataworkssummit.com/berlin-2018/) stattfand, ausgezeichnet."Unter der Vielfalt an Einsendungen für unsere Data Heroes Awards2018 befanden sich einige der spektakulärsten und aussagekräftigstenBeispiele für wahres Datenpotential", erklärte Rob Bearden, CEO vonHortonworks. "Bezeugen zu dürfen, dass die diesjährigen Gewinner demgesamten Geschäftsfeld entstammen und tatsächlich einige derinnovativsten Ansätze mitsichbringen, die von Bedeutung für dieErstellung und den wirksamen Einsatz moderner Datenplattformen sind,erfüllt mich mit Stolz. Im Namen des gesamten Hortonworks-Teamsmöchte ich den diesjährigen Gewinnern herzlich gratulieren."Eine Zusammenfassung der Auszeichnungen sowie eine vollständigeAufstellung der Gewinner wurde vergangene Woche auf demHortonworks-Blog (https://hortonworks.com/blog/introducing-2018-data-hero-nominees-emea/) veröffentlicht. Ein Gremium vonBranchenexperten wählte die folgenden Gewinner für 2018 in ganzEuropa aus:Data Visionary - Telefonica O2 (https://www.o2.co.uk/)-TeamTelefonica O2s Financial Data Hub wurde im August 2017 livegeschaltet. So konnte sichergestellt werden, dass O2 seinenVerpflichtungen nachgehen kann und gleichzeitig über einezukunftskompatible, hybride Big Data-Architektur verfügt.Data Architect - Munich RE(https://www.munichre.com/en/homepage/index.html)-TeamMunich REs Datensee basiert auf HDP, was als Schlüssel zurDigitalisierungsstrategie des Unternehmens gilt. HDP verbindetBenutzer weltweit und bringt Daten an einer Stelle zusammen, von deraus sie problemlos verarbeitet werden können.Data Scientist - Quanam (Genlives)(https://www.quanam.com/en_US/page/objetivos-mision-y-valor)-TeamQuanam (Genlives) verwendet HDP, um ein Werkzeug zu schaffen, dasunterstützend bei der klinischen Einordnung genomischer Variantenwirkt. Somit wird unter Verwendung maschineller Lernansätze undInstrumente zur natürlichen Sprachverarbeitung die Bestimmungklinischer Signifikanz erleichtert.HCC Community Champion - CGI(https://www.cgi.com/en/overview)-TeamDas CGI-Team besteht aus 21 hochaktiven Mitgliedern, die bedeutendzur Hortonworks Community Connection beigetragen haben. AlsOrganisation teilen sie Fachwissen sowie Best Practices und nehmen anzahlreichen von Kunden geführten Zusammentreffen teil, um demHortonworks-Kundenstamm zum Erfolg zu verhelfen.IBM Cognitive Honors - Standard Bank of South Africa(https://www.standardbank.co.za/)-TeamDiese Auszeichnung richtet sich an eine Person oder Organisation,die sich bei der Einrichtung eines fortschrittlichen maschinellenLernmodells in einem traditionellen Umfeld als hilfreich erwiesenhat.Standard Bank of South Africa führte eine wissenschaftlicheDatenplattform mit HDP ein und schuf datenwissenschaftlicheAnwendungsfälle zur Anomalie- und Betrugserkennung von Daten imBereich des Internetbankings.Hortonworks spricht dem aus Branchenexperten wie Bernard Marr(Bestsellerautor und Big Data-Experte) und Philip Carnelley (IDC)bestehendem Richtergremium, das die Gewinner nominierte, seinen Dankaus.Bitte besuchen Sie zur Nominierung eines Data Hero für diekommenden DataWorks Summits https://hortonworks.com/data-hero/.Über HortonworksHortonworks ist ein führender Anbieter von auf Unternehmenausgerichteten globalen Plattformen sowie Diensten und Lösungen fürdie Datenverwaltung, die mehr als der Hälfte derFortune-100-Unternehmen zu umsetzbaren Informationen aus beliebigenDatentypen verhelfen. Hortonworks hat es sich zum Ziel gesetzt, fürmehr Innovation in Open-source-Communities zu sorgen und ist fürUnternehmenskunden somit von besonderem Wert. Zusammen mit seinenPartnern bietet Hortonworks Technologie, Expertise undSupportleistungen an, die Unternehmenskunden zu einer modernenDatenarchitektur verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.hortonworks.com.Hortonworks und HDP sind eingetragene Handelsmarken oderHandelsmarken von Hortonworks, Inc. und dessen Tochtergesellschaftenin den USA und anderen Jurisdiktionen. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen www.hortonworks.com. Alle anderen Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Hortonworks KontaktJohn Roehm(408) 809-0773comms@hortonworks.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/542818/HORTONWORKS_Logo.jpgOriginal-Content von: Hortonworks, übermittelt durch news aktuell