Hortonworks führt erstes für Cloud und Rechenzentrum einheitliches Support-Abonnement ein

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DATAWORKS SUMMIT/HADOOPSUMMIT -- Hortonworks, Inc. ® (https://hortonworks.com/) (NASDAQ:HDP), ein führender Innovator von offenen und vernetztenDatenplattformen, stellt heute ein neues Software-Support-Abonnementvor, das nahtlose Unterstützung für Organisationen bietet, wenn sievon Vor-Ort-Lösungen zur Cloud übergehen. Im heutigen"Cloud-First"-Umfeld entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür,Workloads in die Cloud zu verlagern, um Agilität und höhereFlexibilität zu gewährleisten. Mit Hortonworks Flex SupportSubscription erhalten die Kunden ein Support-Abo, das die HortonworksData Platform (HDP®)(https://hortonworks.com/products/data-center/hdp/) abdeckt undsowohl auf Cloud- als auch On-Premise-Implementierungen übertragbarist, was den Umstieg auf die vernetzte Datenarchitektur erleichtert."Die Zahl unserer Kunden, die sich in die Cloud verlagern, wächstständig und erreicht enorme Ausmaße. Sie benötigen einUnterstützungsmodell, das der heutigen Realität vonHybrid-Implementierungen mit variablen Belastungsgraden entspricht",erklärt Jamie Engesser, Vice President Product Management beiHortonworks. "Hortonworks-Kunden können jetzt erstmalig einSupport-Abonnement erwerben, das ihnen die Flexibilität gibt, HDP jenach Bedarf in der Cloud, On-Premise oder in Hybrid-Architekturen zuimplementieren".Laut Forresters Global Business Technographics® Data and AnalyticsSurvey 2016 ist der Umzug in die öffentliche Cloud für Big Dataoberste Priorität der globalen Entscheidungsträger im Feld Daten- undAnalysetechnologie.1 Tatsächlich nutzen rund 25 Prozent der Kundenvon Hortonworks bereits jetzt Hortonworks-Lösungen in der PublicCloud.Flex Support erleichtert den Kunden den Übergang zu Cloud- undHybrid-Cloud-Architekturen, weil Hortonworks dasSoftware-Support-Modell auf die Ausfallsicherheit und Flexibilitätabgestimmt hat, die Kunden von der Cloud erwarten. Die Kundenerhalten damit die Freiheit, sich den wechselndenGeschäftsanforderungen nicht nur im Hinblick auf monatlicheKapazitäten, sondern auch in der Wahl der Infrastruktur anpassen zukönnen. Das einheitliche Support-Abo umfasst sowohl HDP On-Premiseund in der Cloud als auch Cloud-Services, die fachkundige Anleitungzur Optimierung von Spark, ETL und analytische Workloads in derHortonworks Data Cloud für AWS(https://hortonworks.com/products/cloud/aws/) liefern.Zusammengenommen bietet Flex Support den Unternehmen Agilität undeine für ihre spezifischen Big Data-Infrastrukturanforderungenoptimierte nahtlose Unterstützung."Vertex braucht als Unternehmen, das Steuersoftware für mehr als50 Prozent der Fortune 500 bietet und Unternehmen auf der ganzen Weltbetreut, ein hochverfügbares, skalierbares und flexibles System fürseine Kunden", sagt Jennifer Kurtz, Chief Technology Officer beiVertex, Inc. "Mit der Hortonworks Flex Support Subscription haben wirdie Fähigkeit, den Bedarf souverän anpassen zu können, zu skalierenund weiterführenden Support zu bieten".Hortonworks Flex Support Subscription ist ab sofort verfügbar. Füralle Interessierten veranstaltet Hortonworks am 27. Juni 2017 um11:00 Uhr (PT) ein Webinar. Hier geht's zur Anmeldung:https://hortonworks.com/webinar/powering-big-data-success-cloud/Zusätzliche Quellen- Informationen zu den Cloud-Lösungen von Hortonworkshttps://hortonworks.com/products/cloud/- Mehr zur Hortonworks Flex Support Subscription:https://hortonworks.com/services/support/flex/- Den Hortonworks-Blog finden Sie hier: https://hortonworks.com/blog/Informationen zu Hortonworks (https://hortonworks.com/news-blogs/)Hortonworks und HDP sind eingetragene Handelsmarken oderHandelsmarken von Hortonworks, Inc. und seinen Tochtergesellschaftenin den Vereinigten Staaten sowie in anderen Gerichtsbarkeiten. Bittebesuchen Sie für weitere Informationen www.hortonworks.com. Alleanderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Michelle Lazzar+1-408-828-9681comms@hortonworks.com1 The Cloudy Future of Hadoop, Forrester Research, Inc., 1. März 2017Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140227/SF73721LOGOOriginal-Content von: Hortonworks, übermittelt durch news aktuell