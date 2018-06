Hortonworks Data Platform 3.0 für Containerisierung und Deep-Learning-Workloads

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DATAWORKS SUMMIT -Hortonworks, Inc. (http://www.hortonworks.com/)® (NASDAQ: HDP), einführender Anbieter von globalen Daten-Management-Lösungen, stellteheute die Hortonworks Data Platform(https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/) (HDP) 3.0 vor,die signifikante neue Unternehmensfunktionen ermöglicht, darunter dieContainerisierung für den einfacheren und schnelleren Einsatz vonAnwendungen und gesteigerte Entwicklerproduktivität. Die neue Versionvon HDP ermöglicht es Kunden, Daten im großen Umfang schneller,zuverlässiger und sicherer auszuwerten, um Geschäftstransformationenoptimal zu steuern."Das Innovationstempo aus der Open-Source-Community hat noch immernicht nachgelassen, was bedeutet, dass Kunden die neuesten und bestenFunktionen mit HDP erhalten, darunter Containerisierung,Deep-Learning-Anwendungen und massive Leistungsverbesserungen imBereich der Analytik," sagte Arun Murthy, Mitbegründer und ChiefProduct Officer bei Hortonworks. "HDP hat den gewünschten Reifegraderreicht, um geänderten Unternehmensanforderungen gerecht zu werden.Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit unseren Kunden feiern unddiesen eine moderne Art der Datenarchitektur zur Verfügung stellen zudürfen."Als Schlüsselkomponente moderner Datenarchitekturen ist HDP einesichere, unternehmensgerechte OpenSource-Plattform, die aufApache(TM) Hadoop® basiert. Es werden sämtliche Anforderungen inBezug auf Daten im Ruhezustand erfüllt, Echtzeit-Kundenanwendungenunterstützt und robuste Big-Data-Analysen geliefert, wasEntscheidungsfindung und Innovation beschleunigt. Im Gegensatz zuanderen Hadoop-basierten Distributionen bauen viele der neuenVerbesserungen von HDP 3.0 auf Apache Hadoop 3.1 auf und umfassen:- Agile Anwendungsbereitstellung mittels Containerisierung, die esermöglicht, Apps schnell zu starten, sodass Benutzer Zeit undRessourcen sparen können. Mit der HDP-Containerisierung könnenEntwickler rasch agieren, mehr Software effizienter einsetzen undmit gesteigerter Geschwindigkeit arbeiten.- Unterstützung für Deep-Learning-Anwendungen, was Kunden Workloadswie maschinelles Lernen und Deep-Learning-Anwendungen ermöglicht,die auf umfangreiche und teure GPU-Ressourcen angewiesen sind.Diese Funktion nutzt Pooling und Isolierung, was es dem DataScientist ermöglicht, den GPU-Zugriff zu teilen und gemeinsam zunutzen.- Echtzeit-Datenbank für optimierte Abfragen, sodass durch Schließender Leistungslücke zwischen Workloads mit geringer Latenz und hohemDurchsatz mehr Daten schneller verarbeitet werden können. Aktiviertüber Apache Hive 3.0 bietet HDP 3.0 die einzige vereinheitlichteSQL-Lösung an, die interaktive Abfragen im großen Maßstabdurchführen kann - unabhängig davon, ob die Daten vor Ort oder inder Cloud gespeichert sind.- Größere Sicherheit und Governance für die gesicherte Einhaltunggesetzlicher Vorschriften, einschließlich der DSGVO, durch eineununterbrochene Daten-Überwachungskette und engmaschige Kontrollen.Diese neuen Funktionen sind einzigartig, da sie die Herkunft derDaten von ihrem Ursprung bis zum "Datensee" nachverfolgen können.Außerdem können Auditoren Daten einsehen, ohne Änderungenvorzunehmen, es können zeitbasierte Richtlinien eingesetzt undAudit-Events mit Verschlüsselungsschutz erfolgen.Optimiert für die CloudHDP entwickelt sich stets weiter und erfüllt so die einzigartigenAnforderungen an Cloud-Einsätze. Die Plattform bietet technischeUnterstützung für alle wichtigen Cloud-Objektspeicher: Amazon S3 mitUnterstützung für natives EDW, Azure Storage Blob und Google CloudStorage (GCS). Dies umfasst Verbesserungen über die gesamte Plattformhinweg, darunter eine Konsistenzebene für inkonsistenteCloud-Speicher. Kunden profitieren von zusätzlicher Effizienz durchöffentliche Cloud-Systeme und Autoscaling, basierend auf Nutzungs-oder Zeitmetriken, und von gemeinsamen Diensten im Bereich derUnternehmenssicherheit, der Datenverwaltung und der Betriebsdienste.Wenn Unternehmen Big-Data-Workloads in die Cloud auslagern,ermöglicht HDP den Kunden, eine Hybrid-Datenarchitektur inKombination mit allen großen Cloud-Anbietern."HDP 3.0 enthält wichtige Innovationen zur weiteren Modernisierungunserer Datenplattform, was letztlich schnellere Geschäftseinblickefür Unternehmen ermöglicht", sagte Eric Endebrock, Vice President,Storage Solutions Marketing bei Micron Technology. "Die Optimierungder Echtzeit-Datenbankabfrage mit HDP 3.0 in Kombination mit denbesten Mikron ® NVMe (TM) Solid-State-Drives beschleunigt dieGeschäftseinblicke, was für die Entscheidungsfindung im heutigenwettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld entscheidend ist."HDP 3.0 ist jetzt frühzeitig verfügbar. Melden Sie sich hier (https://hortonworks.com/info/early-access-hdp-3-0/?utm_campaign=hw_HDP-early-access&utm_medium=referral&utm_source=hw_pressrelease) an.HDP 3.0 wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 allgemeinverfügbar sein. Die Freigabedaten können jedoch ohne vorherigeAnkündigung geändert werden. Weitere Informationen zu HDP finden Siehier: https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/Informationen zu HortonworksHortonworks ist ein führender Anbieter von globalen Plattformensowie Diensten und Lösungen für die Datenverwaltung imEnterprise-Bereich, die mehr als der Hälfte derFortune-100-Unternehmen verwertbare Erkenntnisse aus Daten aller Artliefern. Hortonworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen inOpen Source Communities voranzutreiben, und stellt Unternehmenskundeneinen einzigartigen Wert bereit. Gemeinsam mit seinen Partnern bietetHortonworks Technologie, Know-how und Support an, damitEnterprise-Kunden eine moderne Datenarchitektur einführen können.Weitere Informationen finden Sie unter www.hortonworks.com.Hortonworks und HDP sind eingetragene Handelsmarken oderWarenzeichen von Hortonworks, Inc. und den dazugehörigenTochtergesellschaften in den USA und anderen Jurisdiktionen. WeitereInformationen finden Sie unter www.hortonworks.com. Alle anderenHandelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Michelle Lazzarcomms@hortonworks.com(408) 884-9861Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542818/HORTONWORKS_Logo.jpgOriginal-Content von: Hortonworks, übermittelt durch news aktuell