Hortonworks DataFlow 3.0 vereinfacht Entwicklung von Streaming Analytics-Anwendungen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DATAWORKS SUMMIT/HADOOPSUMMIT -- Hortonworks, Inc. ® (http://www.hortonworks.com/) (NASDAQ:HDP), ein führender Innovator von offenen und vernetztenDatenplattformen, gibt heute die generelle Verfügbarkeit (GA) vonHortonworks DataFlow (HDF(TM))(https://hortonworks.com/products/data-center/hdf/) 3.0, bekannt, dernächsten Generation seiner Open-Source Data in Motion-Plattform. HDFermöglicht den Kunden, in Echtzeit über Rechenzentrum und Cloudhinweg Daten zu sammeln, zu kuratieren und analysieren, und dieErkenntnisse entsprechend umzusetzen.Der Vormarsch des Internets der Dinge bringt eine Fülle an Daten,die von Mobilgeräten, tragbarer Technologie und Sensoren erzeugtwerden und sich von Unternehmen nutzen lassen, um unmittelbarumsetzungsfähige Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen. Gartnerschätzt, dass "70% aller Organisationen bis 2020 Datenstreaming zurEchtzeit-Analytik einsetzen werden"* und auch HDF selbst hat imJahresvergleich eine deutlich beschleunigte Annahme verzeichnenkönnen. HDF ist die erste Open-Source-Plattform der Branche, dieUnternehmen die schnelle Entwicklung von Streaming-Anwendungen fürEchtzeit-Analytik ermöglicht."Um in der heutigen extrem vernetzten Welt wettbewerbsfähig zubleiben, müssen sich Unternehmen die Erkenntnisse aus allenverfügbaren Daten zunutze machen", erklärt Scott Gnau, ChiefTechnology Officer bei Hortonworks. "In zunehmendem Maße bedeutetdies direkt am Erfassungspunkt bei den verbundenen Geräten, und esist von daher wesentlich, die Entscheidungen möglichst nah am EdgeDevice fällen zu können. Mit HDF 3.0 optimieren wir dasAnwendererlebnis für unsere Kunden, indem wir vereinfachen, wie sieStreaming Analytics-Anwendungen erstellen und bereitstellen, umEchtzeit-Analytik zu liefern".Streaming Analytics ManagerHDF 3.0 führt den Streaming Analytics Manager (SAM) ein, mit demAnwendungsentwickler, Business Analysten und AdministratorenStreaming-Applikationen erstellen können, ohne eine einzige ZeileCode schreiben zu müssen. Dies vereinfacht den Prozess erheblich undsorgt für verkürzte Vorläufe bei der Markteinführung der Anwendungen.Die einfache Drag & Drop-Schnittstelle von SAM macht sowohl dieGestaltung, Entwicklung und Überprüfung als auch die Bereitstellungund Pflege von Streaming-Anwendungen auf HDF einfach.Schema RegistryÜber das neue, gemeinsame Schemata-Repository können Applikationenflexibel miteinander über mehrere Streaming-Engines einschließlichApache Kafka, Apache Storm und Apache NiFi interagieren. Kundenprofitieren von durchgängiger Daten-Governance und einer gesteigertenbetrieblichen Effizienz.Erweiterte Partnerschaft mit IBM Power SystemsHDF 3.0 wird neuerdings auch für IBM Power Systems verfügbargemacht, um eine breite Palette von Streaming Analytics-Anwendungenauf Servern zu unterstützen, die für datenintensive Workloads wie BigData und kognitive Analytik konzipiert sind. Die Kombination aus HDFund Power Systems liefert branchenführende Leistung und Effizienz fürStreaming Analytics und macht es leichter, Data In Motion-Workloadszu verwalten."IBM freut sich sehr über den Ausbau der Zusammenarbeit mitHortonworks, um den Kunden dabei zu helfen, die Datenanalyse fürkognitive Anwendungen zu beschleunigen", sagt Tim Vincent, VicePresident und IBM Fellow, Cognitive Systems Software. "HDF für PowerSystems macht branchenführende Systemleistung am äußersten Rand derDatenplattform möglich, um den Wettbewerbsvorteil unserer Kunden zustärken".Mehr zu HDF 3.0 erfahren Sie in einem Webinar, das am 12. Juli2017 um 11:00 Uhr (PT) stattfinden wird. Hier (https://hortonworks.com/webinar/building-next-generation-streaming-analytics-application-within-10-min/) geht's zur Anmeldung.Informationen zu Hortonworks (https://hortonworks.com/news-blogs/)Hortonworks und HDF sind eingetragene Handelsmarken oderHandelsmarken von Hortonworks, Inc. und seinen Tochtergesellschaftenin den Vereinigten Staaten sowie in anderen Gerichtsbarkeiten. Bittebesuchen Sie für weitere Informationen www.hortonworks.com. Alleanderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.PressekontaktMichelle Lazzar+1-408-828-9681comms@hortonworks.com*Harness Streaming Data for Real-Time Analytics - 3. November 2016Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140227/SF73721LOGOOriginal-Content von: Hortonworks, übermittelt durch news aktuell