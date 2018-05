Horst Lichter wird Botschafter der Stiftung lichterzellen (FOTO)

Köln (ots) -Die Stiftung lichterzellen, die sich für Patienten, Angehörige unddie Erforschung der seltenen Blutkrankheiten PNH und AplastischeAnämie einsetzt, gewinnt Horst Lichter als Botschafter ihrergemeinnützigen Stiftung."Wir freuen uns sehr, dass wir Horst Lichter als prominentenBotschafter für unsere Stiftung gewinnen konnten. Durch seinevermittelnde Art und die große Sympathie die er ausstrahlt, ist HerrLichter der ideale Botschafter für unsere Stiftung. Er weiß auseigener, leidvoller Erfahrung, wie man sich fühlt, wenn man schwererkrankt ist. Dass Horst Lichter auch vom Namen her ideal zurStiftung lichterzellen passt, ist allerdings ein Zufall, aber wirsehen das als äußerst positives Zeichen", so StiftungsgründerHans-Jürgen Riegel.Horst Lichter, der in seinem Leben auch selbst diverseSchicksalsschläge verkraften musste, möchte durch sein ehrenamtlichesEngagement in der Stiftung lichterzellen etwas zurückgeben und seinenNamen und seine Popularität nutzen, um die Stiftung und die seltenenBlutkrankheiten Paroxsysmale Nächtliche Hämoglobinurie (PNH) undAplastische Anämie (AA) in der Öffentlichkeit weiter bekannt zumachen."Als Herr Riegel mich fragte, habe ich spontan zugesagt. Mir istes eine Herzensangelegenheit, mich für etwas zu engagieren, das michselbst berührt. Die Geschichten der Patienten und deren Angehörigetun dies auf eine ganz besondere Weise. Wenn nur ein einziger Patientdadurch gerettet werden kann, dass Ärzte die Krankheiten schnellerdiagnostizieren, weil sie die Symptome der seltenen Krankheitenrichtig deuten oder das Leid der Patienten verbessert werden kann,hat sich das gemeinsame Engagement der Stiftung bereits um einVielfaches gelohnt", so Lichter.Kurz-Biografie Horst LichterDer Koch, Fernsehkoch, (Koch-)Buchautor, Moderator und EntertainerHorst Lichter (Jahrgang 1962) ist gebürtiger Rheinländer mit Herz undSchnauze. Was viele nicht wissen; schon in jungen Jahren erlitt derbekennende Bartträger mehrere gesundheitliche Schicksalsschläge, nachdenen er beschloss, sein Leben grundlegend zu ändern. Nach einemeigenen Restaurant, finden seine Leidenschaften Kochen und Sammelnmittlerweile vor allen Dingen medial statt. Die Auftritte von Lichtersind legendär. Ob in Johannes B. Kerners freitäglicher Kochshow "Lanzkocht!" oder in "Lafer! Lichter! Lecker", "Lichters Schnitzjagd" oder"Koch im Ohr"; schlagfertig, mit dem Herz auf der Zunge, präsentiertLichter sich und seine Gäste. 2014 erhält Lichter in der "Leserwahl"als bester TV-Koch seine erste "Goldene Kamera". Seit 2013 moderiertHorst Lichter die äußerst erfolgreiche ZDF-Sendung "Bares für Rares",für die er 2018 mit seiner zweiten "Goldenen Kamera" ausgezeichnetwird. Lichter hat selbst Kinder und ist verheiratet.Die Stiftung lichterzellenHans-Jürgen Riegel, Mitglied der HARIBO-Inhaberfamilie, gründeteEnde 2013 die Stiftung lichterzellen, eine gemeinnützige Stiftung,die die Erforschung der Blutkrankheiten PNH (Paroxysmale NächtlicheHämoglobinurie) und AA (Aplastische Anämie) sowie die Hilfe von derenBetroffenen und Angehörigen zum Ziel hat."Die überraschende Erkrankung meiner Tochter Melanie anParoxsysmaler Nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) und dieaußerordentliche medizinische und menschliche Betreuung durch dasUniversitätsklinikum Aachen, aber auch die Unterstützung vieleranderen Helfer haben mich dazu bewogen, seinerzeit die Stiftunglichterzellen zu gründen. Ziel ist es, etwas von dem Glückzurückzugeben, welches wir gehabt haben. PNH ist eine Erkrankungblutbildender Stammzellen mit lebensbedrohlichem Verlauf. DieBlutzellen werden durch das eigene Immunsystem angegriffen undzerstört. Aufgrund des seltenen Auftretens steht die Erforschung derPNH aktuell nicht im Fokus von Wissenschaft und pharmazeutischerIndustrie. Mit der Stiftung lichterzellen soll die Erforschung,Diagnose und Behandlung von PNH und Aplastischen Syndromen verbessertsowie betroffene Patienten und ihre Angehörige unterstützt und dieAufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und bei Medizinern erhöhtwerden. Niemand ist vor einer Krankheit wie PNH oder AA gefeit. Eskann jeden unvermittelt treffen. Je mehr man heute in die Forschunginvestiert, desto größer ist künftig die Chance, auf noch bessereBehandlungsmethoden zurückgreifen zu können von denen die Patienten,profitieren können", so Stiftungsgründer Hans-Jürgen Riegel.ProjekteDie junge Stiftung konnte schon einige Projekte umsetzen, z.B. dieInitiierung eines kostenlosen Patientenausweises und einesPatientenpasses. Zudem unterstützte die Stiftung u.a. bereits einenspeziellen Bluttest für Patienten, der von der Krankenkasse nichtübernommen wird und Patienten mit aplastischen Syndromen die unnötigeEinnahme von nebenwirkungsreichen Medikamenten ersparen soll. EinePatienten-Hotline, ein Selbsthilfe-Forum sowie einZweitmeinungszuschuss ergänzen die Projektaktivitäten. NeuestesProjekt ist ein Erstdiagnosekit für Patienten mit zahlreichenInformationen über die seltenen Krankheiten. Weitere Projekte sind inPlanung.Mehr Informationen zur Stiftung lichterzellen finden Sie unterwww.lichterzellen.de.Pressekontakt:Stiftung lichterzellenDieter SchäferOppenheimstraße 1150668 KölnTel 0221-57 77 22 76Fax 0221-57 77 22 77presse@lichterzellen.dewww.lichterzellen.deOriginal-Content von: Stiftung Lichterzellen, übermittelt durch news aktuell